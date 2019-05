School verbiedt verkleeddag na outing Sam Bettens: leerlingen protesteren LXB

24 mei 2019

08u36

Bron: Het Belang van Limburg 158 Bilzen Het Heilig-Grafinstituut in Bilzen heeft de verkleeddag van woensdag geschrapt waarop jongens als meisjes en meisjes als jongens naar school zouden komen. “Gelet op de actualiteit mag dit thema niet op een carnavaleske manier worden gebracht”, verwees Marianne Sohl, de adjunct-directrice van de middelbare school, naar de recente outing van Sam Bettens als transgender. De leerlingen namen dat niet.

Deze week - de laatste volledige schoolweek voor de examens - gaan de laatstejaars van het Heilig-Grafinstituut zoals de traditie het wil verkleed naar school. Dat gebeurt dit jaar elke dag volgens een ander thema. Vandaag kwamen de 172 laatstejaars ‘marginaal’ gekleed naar school. Woensdag was het thema ‘de grote genderswitch’: jongens zouden zich verkleden als meisje, meisjes als jongen. De directie besloot echter dinsdagavond om de verkleeddag te schrappen. “Het is een aanfluiting van enkele waarden van deze school, zoals respect voor wie niet hetero is en eerbied voor elkaars identiteit”, stelde Marianne Sohl. “Het doet het debat rond gender geen goed wanneer een dergelijk thema op een carnavaleske manier naar buiten wordt gebracht.

Een verkleeddag waarop meisjes zich als jongens verkleden en jongens zich als meisjes is een aanfluiting van onze waarden. Eerbied voor elkaars identiteit dragen wij hoog in het vaandel Marianne Sohl

Overdreven

De leerlingen en hun ouders voelden zich betutteld door de volgens hen overdreven reactie van de directie. Op Facebook organiseerden de laatstejaars al snel een protestactie tegen het veto. Ze trokken woensdag hun zwarte honderd-dagenoutfit en gele hesjes aan en maakten met protestborden hun ongenoegen duidelijk. “We waren compleet verrast”, reageerde Imani Caubergh, één van de laatstejaars in het Heilig Graf. “Voor de directie is wat we wilden doen discriminatie. Dat spreken we tegen. Meer nog, we hebben op school meerdere jongens en meisjes die niet hetero zijn. Wel, ze maakten helemaal geen bezwaar tegen de genderswitch. Net door het te verbieden hou je het taboe rond trans- en homoseksualiteit overeind.” Stien Steegmans , eveneens laatstejaarsstudent, vindt het flauw van de directie dat de genderswitch niet kon doorgaan. “We hadden geenszins de bedoeling om holebi’s en transgenders te kwetsen. Het ging puur om een ludieke actie.”

Met de nodige ernst

De directie verdedigde zich met het argument dat de leerlingen dit jaar niet op voorhand met haar had overlegd over de thema’s en dat ze die pas maandag te horen kreeg. Nog volgens de school zouden verscheidene leerlingen achteraf aan de directie gezegd hebben dat ze onder druk zouden meedoen met de verkleedpartij. “Op school hebben we jongens en meisjes die zich niet goed in hun vel voelen, onder wie ook jongeren die uit de kast gekomen zijn of die er nog mee worstelen”, wierp Marianne Sohl op. “We laten hen niet aan hun lot over. We zijn er voor hen. We zijn een luisterend oor. We leggen de nodige ernst aan de dag om voor hen te zorgen. En als dan jongens ballonnen onder een topje steken om een grote boezem te laten zien, strookt dat niet met de visie waar we op school voor staan: respect voor iedereen!”

Verbinding

Jammer dat het zo is moeten lopen, aldus nog Marianne Sohl. “Gisteren was het beachdag en liepen veel jongeren schaars gekleed rond. Het was mooi weer en een fijne dag, mede door het festival dat in het kader van Stressfactor werd georganiseerd. Een mooi voorbeeld van verbondenheid. Leerlingen hebben als één hechte groep het in groep het festival georganiseerd.”

