School schrapt verkleeddag na outing Sam Bettens Redactie

24 mei 2019

08u36

Bron: Het Belang van Limburg 31 Bilzen Het Heilig-Grafinstituut in Bilzen heeft de verkleeddag geschrapt waarop jongens als meisjes en meisjes als jongens naar school mochten komen. “Gelet op de actualiteit mag dit thema in geen geval op een carnavaleske manier worden gebracht”, verwees de directie naar de recente outing van Sam Bettens als transgender. De leerlingen namen dat niet.

Deze week - de laatste volledige schoolweek voor de examens - gaan de laatstejaars van het Heilig-Grafinstituut in het Limburgse Bilzen zoals de traditie het wil verkleed naar school. Dat gebeurt elke dag volgens een ander thema. Gisteren was dat ‘de grote genderswitch’: jongens zouden zich verkleden als meisje, meisjes als jongen. Maar dat feestje ging niet door, besloot de directie dinsdagavond. Voor het verbod haalde ze de actualiteit aan. Eerder deze week had de voormalige zangeres Sarah Bettens zich geout als transgender. Bettens kondigde aan voortaan als man door het leven te gaan.

De leerlingen en hun ouders voelden zich betutteld door de volgens hen overdreven reactie van de directie. Op Facebook organiseerden de laatstejaars al snel een protestactie tegen het veto. Ze trokken woensdag hun zwarte honderd-dagenoutfit en gele hesjes aan en maakte met protestborden hun ongenoegen duidelijk.

De directie verdedigde zich met het argument dat de leerlingen dit jaar niet op voorhand met haar had samengezeten over de thema’s en dat ze die pas maandag binnenkreeg. Nog volgens de school zouden verscheidene leerlingen achteraf aan de directie gezegd hebben dat ze onder druk zouden meedoen met de verkleedpartij.