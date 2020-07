Schat van Vlieg strandt in Alden Biesen Emily Nees

06 juli 2020

10u02 0 Bilzen Landcommanderij Alden Biesen brengt de ‘Schat van Vlieg’ deze zomer naar Rijkhoven. Het avontuurlijke spel daagt kinderen uit om samen met een ridder op zoek te gaan naar een schatkist.

Het verhaal gaat als volgt: er was eens een dappere ridder die op queeste ging in het kasteel van Alden Biesen. De ridder was charmant, vriendelijk, vrolijk en heeft een groot paard. Samen gingen ze op zoek naar de schat van Vlieg. Helaas is de tocht moeilijker dan gedacht. Daardoor heeft de ridder de hulp nodig van een moedige jonge vrouw of jongeman. De organisatie mikt hiervoor op kinderen tussen de 4 en de 12 jaar. Zo’n 1,5 tot 2 uur wagen zij zich aan de zoektocht. Kostprijs: gratis. Let wel, personen boven de 12 jaar betalen zo’n 5 euro.

De tickets zijn te koop op de website van Alden Biesen. Daarna is het mogelijk om de tentoonstelling van Grimm gratis te bezoeken.