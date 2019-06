Sauwens aan zet in Bilzen: “Vanaf nu spelen we in de Champions League” Xavier Lenaers

16 juni 2019

16u18 40 Bilzen Sauwens zou zetels verliezen, zo was de verwachting. Maar het lijkt nu heel duidelijk te worden dat zijn ‘initiatief’ om nieuwe verkiezingen uit te schrijven, hem niet zuur opbreekt. De kopman van Trots op Bilzen behoudt immers 12 zetels en is zo incontournable. “Vanaf nu spelen we in de Champions League.”

Even stond Sauwens volgens de tussentijdse — officieuze — uitslagen op 13 zetels, maar afklokken doet hij op 12. Zijn partij Trots op Bilzen blijft dus de grootste, en dat mag sterk genoemd worden. Want de verwachting was toch dat hij 1 tot 2 zetels zou verliezen. Ook persoonlijk gaat hij er op vooruit: van 5.220 voorkeurstemmen in oktober naar 5.555 stipjes die nu achter zijn naam verschenen.

Toch blijft Sauwens, die nu aan zet is om te onderhandelen, voorzichtig. “Over de sjerp ga ik me nog niet uitspreken”, klinkt het. “Ik wil eerst alles even laten bezinken, en een pint drinken op de Markt met de inwoners van Bilzen. Vandaag volgen zeker geen coalitiegesprekken meer. Ik wil eerst rustig de programma’s van de andere partijen naast de onze leggen, en nagaan met wie we voor een socialer beleid kunnen gaan. We willen meer luisteren naar de kiezer. Dat hebben we in de aanloop naar deze verkiezingen ook gedaan. We hebben de hartslag van de inwoners gevoeld, en dat loont nu.”

Sms’jes

Of hij het echt niet over mogelijke gesprekken wil hebben? “Ik heb al meerdere sms’jes van andere partijen gekregen, maar ik zeg niet welke. Al kunnen ze echt niet meer om ons heen. Wij moeten mee aan tafel — al gaat het mij niet om de macht. Eén op drie Bilzenaren heeft op ons gestemd, ondanks het feit dat het één tegen allen was. Maar nu is het tijd om bruggen te bouwen. Wie met ons wil werken aan een menselijker beleid en Bilzen uit de jaren van stilstand wil halen, daar willen wij mee samenwerken.”

Maar eerst mag er gevierd worden, in CC De Kimpel. Daar maakte Sauwens een triomfantelijke intrede met zijn delegatie, en had hij uiteraard ook een boodschap voor zijn achterban. “Ik ben blij dat er geen coalitie zonder Trots op Bilzen gevormd kan worden”, klonk het. “Zo hoort het in de politiek: dat men luistert naar de stem van de kiezer. Dat heeft men vorige keer niet gedaan, want men zat in een sterrenrestaurant gewoon het akkoord te tekenen.”

We hebben de hartslag van de inwoners gevoeld, en dat loont nu Johan Sauwens

Sauwens benadrukte nogmaals dat de kiezer een signaal gegeven heeft. “De huidige coalitie werd afgestraft en valt terug van 63 op 46 procent. Ook het feit dat Vlaams Belang onder het niveau van 2006 blijft, is een belangrijk gegeven.” Met die laatste partij wil Sauwens overigens ook niet in zee.

Met wie Sauwens dan wel wil besturen? Zelf wil hij het nog niet gezegd hebben, maar twee opties liggen voor de hand. Hij kan een sterke groep vormen met Beter Bilzen van Bruno Steegen, en daar zouden beide heren — mits een hartig woordje — ook niet afkerig tegenover staan. Anderzijds kan hij ook in zee met N-VA, Bilzen Bruist (2 zetels) en Groen (1 zetel). Maar dat lijkt minder plausibel.

