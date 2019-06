Sauwens aan zet in Bilzen: “Eén op drie heeft op ons gestemd. Wij moéten mee aan tafel” Xavier Lenaers

16 juni 2019

16u18 40 Bilzen Sauwens zou zetels verliezen, zo was de verwachting. Maar het lijkt nu heel duidelijk te worden dat zijn ‘initiatief’ om nieuwe verkiezingen uit te schrijven, hem niet zuur opbreekt. De kopman van Trots op Bilzen behoudt immers 12 zetels. Al is Steegen de sterkste stijger: van 7 naar 9 zetels.

Even stond Sauwens volgens de tussentijdse — officieuze — uitslagen op 13 zetels, maar afklokken doet hij op 12. Zijn partij Trots op Bilzen blijft dus de grootste, en dat mag sterk genoemd worden. Want de verwachting was toch dat hij 1 tot 2 zetels zou verliezen. Strikt genomen is die uitslag nog provisoir, want er zijn nog maar vijf van de dertien stemkantoren die met officiële uitslagen naar buiten zijn gekomen. Maar die uitslagen bevestigen eerdere, officieuze cijfers.

Toch blijft Sauwens, die nu aan zet is om te onderhandelen, voorzichtig. “Over de sjerp ga ik me nog niet uitspreken”, klinkt het. “Ik wil eerst alles even laten bezinken, en een pint drinken op de Markt met de inwoners van Bilzen. Vandaag volgen zeker geen coalitiegesprekken meer. Ik wil eerst rustig de programma’s van de andere partijen naast de onze leggen, en nagaan met wie we voor een socialer beleid kunnen gaan. We willen meer luisteren naar de kiezer. Dat hebben we in de aanloop naar deze verkiezingen ook gedaan. We hebben de hartslag van de inwoners gevoeld, en dat loont nu.”

Sms’jes

Of hij het echt niet over mogelijke gesprekken wil hebben? “Ik heb al meerdere sms’jes van andere partijen gekregen, maar ik zeg niet welke. Al kunnen ze echt niet meer om ons heen. Wij moeten mee aan tafel — al gaat het mij niet om de macht. Eén op drie Bilzenaren heeft op ons gestemd, ondanks het feit dat het één tegen allen was. Maar nu is het tijd om bruggen te bouwen.”

N-VA likt wonden

In de hoek van de verliezers vinden we N-VA terug. Die partij ging van 10 zetels in 2012 naar 6 zetels in 2018, en moet het nu met 3 zetels stellen. “Ik ga daar niet flauw over doen, we hebben verloren”, zegt lijsttrekker Wouter Raskin. “Deels ook door het succes van Vlaams Belang. Maar ik jank niet. Ik neem mijn verantwoordelijkheid op en ga nu aan de kant staan. We zien wel of ik gebeld word voor een gesprek. Voor ons liggen de kaarten alvast veel moeilijker dan in oktober, want de coalitie van toen (met Beter Bilzen en Bilzen Bruist, red.) heeft geen meerderheid meer.”

Raskin gaf zelf ook al aan dat hij eigenlijk te vroeg in de arena gegooid is, nadat boegbeeld Frieda Brepoels in oktober nog de lijst trok. Te weinig lokale kilometers op de teller, zei hij daar zelf over. Terwijl hij moest opboksen tegen twee zwaargewichten die de uitgesproken ambitie hadden (hebben) om burgemeester te worden.

Maar Sauwens is dus aan zet. En ook al wil hij het vandaag niet over coalities hebben, toch liggen twee opties voor de hand. Hij kan een sterke groep vormen met Beter Bilzen van Bruno Steegen, en daar zouden beide heren — mits een hartig woordje — ook niet afkerig tegenover staan. Anderzijds kan hij ook in zee met N-VA, Bilzen Bruist (2 zetels) en Groen (1 zetel). Maar dat lijkt minder plausibel.

En Vlaams Belang dan? Die partij doet een goede zaak, en gaat van 2 naar 4 zetels. Maar dat lijkt niet genoeg om de handhaving van het cordon op z’n minst onder druk te zetten.