Ruim 8.000 euro aan boetes uitgeschreven tijdens controles op zwaar vervoer RTZ

18 juli 2019

17u29 0 Bilzen De lokale politie heeft tijdens controles op zwaar verkeer in Bilzen en Riemst voor ruim 8.000 euro aan boetes uitgeschreven. De inspecteurs stelde zich op langs de Zutendaalweg in Munsterbilzen, en langs de Maastrichtersteenweg in Riemst.

In Munsterbilzen werd vooral gelet op het naleven van de tonnagebeperking van 3,5 ton. Liefst negen vrachtwagenbestuurders negeerden die verkeersborden, en kregen elk een boete van 174 euro. Twee bestuurders droegen geen veiligheidsgordel, twee waren er aan het GSM’en achter het stuur, en nog eens twee truckers waren op pad met een onleesbaar reproductie-kentekenplaat. Allemaal kregen ze een boete van 116 euro mee neer huis.

Eén trucker bleek rond te rijden met verschillende technische gebreken. Uit het keuringsverslag bleek dat zijn vrachtwagen ‘verboden was voor het verkeer’. Hij mag 2.050 euro ophoesten. Eén bestuurder had zijn lading niet voldoende vast gemaakt, een tweede reeds zelfs rond met een lading die helemaal los lag. Hij moet 1.000 euro boete betalen. Vier bestuurders bleken niet in orde met hun verplichte rij- en rusttijden. Een ander had niet het juiste rijbewijs op zak, voor de truck waarmee hij rondreed. Bij de controle liep toevallig nog een automobilist tegen de lamp, die rondreed zonder rijbewijs. Zijn auto werd voorlopig in beslag genomen. De politie nam tenslotte 48 alcoholtesten af. Die bleken allemaal negatief.