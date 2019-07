Rotary Bilzen-Alden Biesen reikt

prijs Jong Technisch Talent uit LXB

09 juli 2019

Bilzen - Alden Biesen zet leerlingen technisch onderwijs in de kijker met prijs voor Jong Technisch Talent. Met de prijs wil de club haar appreciatie laten blijken voor de leerlingen die kiezen voor het technisch- en beroepsonderwijs. Eveneens wil ze hiermee helpen het belang van deze richtingen in het juiste daglicht te plaatsen. Aan de vier technische scholen die actief zijn in het werkingsgebied van de club (IKSO te Hoeselt, Atheneum Martinus en TISJ te Bilzen en PSSB te Munsterbilzen) werd gevraagd om per school 5 geïntegreerde proefwerken van de laatstejaars te nomineren voor de prijs. Leden van de rotary club zijn deze “GIP’s” mee gaan evalueren en hebben op basis hiervan een GIP per school tot winnaar uitgeroepen. De leerlingen die de betreffende proefwerken maakten ontvingen hiervoor de prijs voor Jong Technisch Talent. Daarnaast werden natuurlijk al de overige genomineerden eveneens beloond.