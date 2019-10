Roodrijder heeft ruim drie keer te veel alcohol in zijn bloed RTZ

19 oktober 2019

16u32 0 Bilzen De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwalpende bestuurder betrapt aan de Tongersestraat in Bilzen. Toen agenten hem wilden controleerden gaf hij plots plankgas.

Het kwam tot een achtervolging, waarbij hij ter hoogte van het industrieterrein in Hoeselt zelfs door het rode verkeerslicht reed. Het kwam net niet tot een botsing met een andere wagen. De dronken bestuurder werd meteen uit zijn voertuig getrokken, en overgebracht naar het politiecommissariaat in Bilzen. Daar mocht hij in de cel zijn roes uitslapen. Hij had maar liefst 1,8 promille alcohol in het bloed. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. Voor de andere verkeersinbreuken kreeg hij nog afzonderlijke PV’s mee naar huis.

Aan het kruispunt Abbendaal-Meershoven in Bilzen betrapte de politie een bestuurder die eveneens door het rood reed. Hij legde een positieve speekseltest af voor het gebruik van marihuana en heroïne. De 35-jarige Bilzenaar was niet eens in het bezit van een geldig rijbewijs. Het voertuig werd getakeld, en de eigenares zal zich moeten aanbieden in het politiecommissariaat. Zij krijgt een bijkomend proces-verbaal voor het toevertrouwen van een auto aan iemand die geen rijbewijs heeft. Zowel de bestuurder als de eigenares van het voertuig zullen zich later moeten verantwoorden bij de politierechter.