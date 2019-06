Rondleiding buren op uitgebreid

waterzuiveringsstation in Bilzen LXB

11 juni 2019

12u00 0 Bilzen Vandaag konden de mensen die in de nabijheid wonen van het waterzuiveringsstation aan de Molenstraat in Beverst een kijkje nemen in de grondig vernieuwde en uitgebreide installatie. Het station waar eerder het rioolwater van 19.000 gezinnen uit Bilzen werd opgevangen en gezuiverd heeft z’n capaciteit met 10.000 gezinnen uitgebreid. “Vroeger vingen we 180.000 liter vuil water per seconde op, nu is dat verhoogd tot een 540.000 liter”, liet Robert Caubergs, de coördinator bij Aquafin voor de zuiveringsstations van Hasselt, Kermt, Hoeselt, Alken en Bilzen, horen tijdens de rondleiding voor de buren.

Uitbreiding

“Per uur kunnen we nu ongeveer twee miljoen liter afvalwater verwerken”, vulde hij aan. De mechanische zuivering verandert. Nu zijn roosters geplaatst die veel fijnere afvalfracties tegenhoudt. Ook de capaciteit voor de beluchting is uitgebreid. “Het is het hart van het station”, legde Pascal Caubergs uit. “We hebben een tweede bassin, goed voor de opvang van 1,4 miljoen liter vervuild water, gebouwd. Ook hebben we een zogenaamde wadi aangelegd die hemelwater dat op het terrein van het station valt opvangt.” Het water stroomt na een behandeling zuiver naar de nabijgelegen Demer. “De kwaliteit van het water in deze rivier is gevoelig verbeterd maar je kan het niet drinken. Dat is ook niet de bedoeling”, aldus nog Pascal Caubergs. Twee keer per week worden stalen van het water genomen en ontleed. Aan de realisatie van de uitbreiding van het zuiveringsstation hangt een prijskaartje van een kleine vier miljoen euro vast.