Ramen en deuren moeten dicht tijdens industriebrand in Beverst BVDH

25 oktober 2019

22u50 1 Bilzen In de Caetbeekstraat in Beverst is vrijdagavond omstreeks 21 uur brand uitgebroken in een loods waar minstens vier bedrijven in ondergebracht waren.

Omwonenden hoorden omstreeks 21 uur een knal, gevolgd door uitslaande vlammen. Er was ook heel wat rook, en die dreef af richting de wijk Caetsbeek in Bilzen en de wijk Sledderlo in Genk. De brandweer en de steden Genk en Bilzen vroegen omwonenden dan ook om ramen en deuren gesloten te houden. De lokale politie sloot de Caetsbeekstraat dan weer af voor alle verkeer.

“Belangrijke compartimenten gevrijwaard”

Omstreeks 22.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. De loods zou zwaar beschadigd zijn, maar de brandweer liet weten dat enkele belangrijke compartimenten gevrijwaard konden worden. Al zal de totale schade pas zaterdagochtend duidelijk zijn.

“De rookontwikkeling is intussen flink afgenomen”, klonk het vrijdagavond bij de brandweer. “Maar de rook- en geurhinder kan nog een tijdje aanhouden in de nabije omgeving en in Caetsbeek-Sledderlo-Wiemesmeer-Zutendaal. Wie last ervaart, houdt ramen en deuren best nog even gesloten en zet ook best ventilatiesystemen in huis uit.”

De oorzaak van de brand is voorlopig nog onbekend. Slachtoffers vielen er niet.