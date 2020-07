Pop-upspeeltuin pronkt op Markt Emily Nees

23 juli 2020

17u16 0 Bilzen Op de Markt van Bilzen legt de technische dienst de laatste hand aan een pop-upspeeltuin. In de schaduw van de kerk bevinden zich voortaan een houten constructie en een zandbak waar kinderen tussen de 3 en de 14 jaar naar hartenlust kunnen spelen.

Vrijdag om 16.00 uur is het zover: dan wordt de pop-upspeeltuin op de Markt van Bilzen in gebruik genomen. “Er werd een gigantische zandbak van 100 ton zand Markt geplaatst, met daarin een speeltoestel van meer dan 5 meter hoog”, vertelt schepen van Jeugd Peter Thijs (Trots op Bilzen). Op het speeltuig, dat de naam ‘Kilimanjaro’ kreeg, kunnen kinderen tussen de 3 en de 14 jaar klimmen, hangen, glijden, rusten of thematische spelborden ontdekken. Het is voor hen de perfecte plek om te vertoeven wanneer de ouders genieten van een terrasje.”

Tot eind september

Wie de speeltuin graag eens met eigen ogen wil bewonderen, wacht best niet te lang. Het tuig staat er namelijk maar tot het einde van september. Daarna krijgt de ‘Kilimanjaro’ een definitieve plek op één van de speelpleinen. Al belooft Thijs dat de speeltuin nog zal opduiken in het centrum. “De pop-upspeeltuin zal jaarlijks terugkeren, zodat Bilzen een nog leukere plek wordt voor de jonge inwoners”, besluit hij.