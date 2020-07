Pop-upbib trekt naar evenementen: “We willen de jeugd stimuleren om te blijven lezen” Emily Nees

06 juli 2020

08u40 0 Bilzen Deze zomer doorkruist een pop-upbibliotheek Bilzen. De mobiele bib houdt halt op plekken waar evenementen plaatsvinden. Zondag werd het startschot gegeven tijdens Picknicken in het park in speeltuin Edelhof.



“We lanceren een pop-upbib die deze zomer langs verschillende evenementen trekt. Een actieve namiddag afwisselen met een rustiger moment is perfect mogelijk dankzij het boeiend aanbod aan magazines, strips, boeken, dvd’s, muziek en games”, zegt schepen van Bibliotheken Fons Caubergh (TOB).

Taalvaardigheid

“We willen vooral de jeugd stimuleren om te blijven lezen en aan hun taalvaardigheid te werken. Ze kunnen op vakantie in eigen land. Jongeren tussen 3 en 18 jaar ontvangen bij de bibliotheek een reispas die hen meeneemt naar zes bestemmingen waar de mobiele bib halt houdt. Elk gelezen boek wordt beloond met een stempel. Met een vol reispaspoort maken ze kans op leuke prijzen.”

Wie de pop-upbib met eigen ogen wil zien, kan dat tijdens Picknicken in het park, de buitencinema, de boekenmarkt, Theater op de fiets, BK jeu de boules en elke woensdag aan site De Kimpel. Eva Lynen, cultuurambassadrice en illustratrice, zal het geheel in een creatief jasje steken met tekeningen. Bezoekers kunnen haar dan in actie zien tijdens een van de evenementen.