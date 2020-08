Politie trekt 16 rijbewijzen in tijdens verkeersactie ENL

10 augustus 2020

11u22 3 Bilzen Zaterdagavond- en nacht heeft de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst een verkeersactie gehouden tegen rijden onder invloed. Ondanks dat het kalm was op de wegen, moesten toch 16 bestuurders hun rijbewijs inleveren.

De controles vonden plaats op de Bilzersteenweg in Riemst, de Bilzersteenweg in Hoeselt, de Maastrichterstraat in Bilzen en op de Alden Biesensingel. In vergelijking met andere verkeersacties was het opvallend rustig. De hitte zat daar mogelijk voor iets tussen.

Toch werden 16 rijbewijzen van de 375 gecontroleerde bestuurders ingehouden. Ook heeft de interventieploeg twee niet-verzekerde voertuigen uit het verkeer gehaald die vervolgens werden getakeld. Eén van de voertuigen bleek zelfs niet ingeschreven te zijn en de bestuurder reed met een rode keuringskaart rond. De twee overtreders krijgen 15 dagen te tijd om alles in orde te brengen.

Verder werden er enkele processen-verbaal opgesteld voor technische tekortkomingen aan voertuigen of rijbewijzen. Ook werden er een aantal onmiddellijke inningen opgesteld voor parkeerovertredingen en inbreuken op de inschrijving of technische staat van voertuigen.

Snelheidscontrole

De politiezone voerde zaterdag en zondag eveneens een snelheidscontrole uit op de Tongersesteenweg en de Groenstraat in Hoeselt, de Visésteenweg en de Bilzersteenweg in Riemst en de Rode Kruislaan, de Taunusweg, de Tipstraat, de Dorpsstraat en de Alden Biesensingel in Bilzen. Van de in totaal 2.521 gecontroleerde voertuigen waren er 273 in overtreding. De meeste overtredingen vonden plaats op de Taunusweg en de Groenstraat. Maar de grootste snelheidsduivel vloog over de Tipstraat tegen 162 km/u waar de limiet 70 km/u bedraagt.