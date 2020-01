Politie ontdekt 2 liter vloeibare speed, man vrijgelaten na 3.000 euro borg MMM

10 januari 2020

13u24 0 Bilzen Een 22-jarige man uit het Nederlandse Sittard is afgelopen week betrapt met twee liter vloeibare speed in de wagen. De man werd aangehouden en naar de cel gebracht. Hij is nu vrij na het betalen van 3.000 euro borg.

Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst stootte maandagnamiddag op een wagen bij de Demerwal met twee inzittenden. Twee Nederlanders met een gebruikershoeveelheid cannabis op zak, maar in de kofferbak ook twee frisdrankflessen gevuld met vloeibare speed.

Voor de politie een zeldzame en ongewone vondst. Alles werd in beslag genomen en doorgestuurd voor verder onderzoek. Speed wordt meestal in poedervorm onderschept. Vloeibare speed wordt vooral gerookt, maar heeft een uitermate hevig effect. Het is veel verslavender dan snuiven én is nog schadelijker voor het lichaam.

De 22-jarige bestuurder en zijn kompaan werden opgepakt, maar enkel de bestuurder bleef aangehouden en werd naar de gevangenis overgebracht. Vandaag besliste de raadkamer om het vrij te laten. “Ik ben verheugd dat de Raadkamer rekening hield met de medewerking van mijn cliënt", zegt advocate Lynn Clerinx. “Hij werkt mee aan het onderzoek waardoor de raadkamer nu besliste dat voorlopige hechtenis niet langer nodig is." De man betaalde 3.000 euro borg en zal zich later voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.