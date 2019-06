Politie onderzoekt bizar ongeval in Bilzen RTZ

06 juni 2019

17u32 0 Bilzen De politie onderzoekt een bizar ongeval dat donderdagnamiddag kort na 15 uur gebeurde aan de Winterstraat in Bilzen. Getuigen hoorden daar een koppel ruzie maken. Even later wordt de vrouw plots aangereden.

Het slachtoffer werd opgeschept door een auto. Ze liep onder meer zware verwondingen op aan haar been. De auto scheurde na de klap meteen door. Het gaat om een donkerkleurige Jaguar, die de politie momenteel nog opspoort. Mogelijk gaat het om de partner van de vrouw, die haar na de ruzie opzettelijk aanreed. Een ambulance en een MUG team snelden alleszins samen met de politie ter plaatse. De omgeving werd even afgezet. Het slachtoffer verkeerde gelukkig niet in levensgevaar. Het Parket Limburg bevestigt het onderzoek, maar laat weten dat de precieze omstandigheden van het ongeval nog worden onderzocht.