Politie neemt niet verzekerde schoolbus in beslag ENL

05 september 2020

08u48 0 Bilzen Tijdens een verkeerstoezicht in Munsterbilzen hebben twee politieagenten vrijdagochtend een schoolbus aan de kant gezet. Het voertuig bleek niet verzekerd. Het duo nam het voertuig in beslag.

Twee motorrijders van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst trokken vrijdagochtend naar Munsterbilzen om toezicht te houden op het verkeer. Daarbij hield het team een lege autobus, voorzien van 18 zitplaatsen, tegen. Reden: het kenteken meermaals verscheen op de ANPR-camera’s als mogelijk niet-verzekerd. En dat bleek na de nodige inspectie ook te kloppen.

De polis was vernietigd sinds 22 september 2019. De autobus was op weg om schoolkinderen op te gaan halen in Bilzen, Tongeren en Wellen om die naar een school te brengen in Genk. Op het moment van de controle was het voertuig de leeg, op de begeleider na. De schoolbus werd in beslag genomen en getakeld. Voor de kinderen die opgepikt zouden worden, werd een vervang-bus opgeroepen.