Politie neemt elektrische step met zadel in beslag Emily Nees

31 juli 2020

11u55 1 Bilzen Tijdens een interventie aan het station van Bilzen heeft de politie een elektrische step met zadel in beslag genomen. De bestuurder droeg namelijk geen helm en beschikte niet over het Europees gelijkvormigheidsattest, een nummerplaat en een verzekering.

Woensdag, omstreeks 15 uur, werd een Bilzenaar tegengehouden aan het station van Bilzen. De bestuurder verplaatste zich doorheen de buszone op zijn elektrische step met zadel, maar hij hield zich niet aan het nieuwe reglement omtrent dat soort voertuigen. Zo wordt het gelijkgesteld met een bromfiets klasse A wanneer het zadel hoger is dan 54 cm en de snelheid maximaal 25 km/uur bedraagt.

De persoon in kwestie was dus verplicht om een valhelm te dragen. Ook moest die beschikken over een Europees gelijkvormigheidsattest, een verzekering voor een bromfiets klasse A en een kentekenplaat. De eigenaar was naar eigen zeggen foutief geïnformeerd bij zijn aankoop en was zich niet bewust van het feit dat hij een overtreding beging. De interventieploeg nam de step in beslag.

Net geen aanrijding

Tijdens de patrouille kwam het ook bijna tot een aanrijding tussen een wagen en het politievoertuig. Zo keerde een bestuurder op het kruispunt van de Bilzersteenweg met de Industrielaan in Hoeselt om, net voor het dienstvoertuig van de politie dat uit de richting van Hoeselt kwam. Om de verkeersdoorstroming niet te hinderen, is het echter verboden om op het kruispunt te keren. Dat staat ook aangegeven aan de hand van verkeersborden. De bestuurder kreeg uiteindelijk een boete van 174 euro.