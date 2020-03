Politie heeft blacklist met café's die stiekem open doen: "Desnoods arresteren we cafébaas” Marco Mariotti

19 maart 2020

15u42 0 Bilzen Minstens drie café’s in de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst worden ervan verdacht stiekem toch de deuren te openen. De politie lacht er niet mee, heeft een blacklist opgemaakt en wil desnoods overgaan tot arrestaties.

Sinds de sluiting van de horeca afgelopen vrijdag nemen toch niet alle zaken het zo nauw met de regels. De politie wordt gevraagd om streng op te treden, en dat gaan ze doen in Bilzen-Hoeselt-Riemst. Daar heeft het korps een blacklist opgemaakt met een aantal café’s die de wet overtreden.

“Het gaat om zaken waarvan we weten dat ze al in de fout gingen, of het van plan zijn te doen”, zegt korpschef Dirk Claes. “Zo zijn er ideeën om een café zogezegd te sluiten, de gordijnen dicht te houden, maar via de achterdeur toch een aantal klanten te ontvangen. Dat is niet alleen spelen met anderen hun leven, maar ook nog eens de staat oplichten. Het zijn die figuren die nadien 4.000 euro staatssteun zouden opstrijken en toch inkomsten binnenhaalden.”

Verklikken

Dit gaat volgens Claes niet om politiek om maar gezondheidszorg. Hoe de politie dergelijke initiatieven te weten komt? “Via mensen die ons inlichten, ja. Ja kan dat verklikkers noemen, of burgerzin. Ik verkies het laatste. Het is nu geen periode om flauw te doen.”

Particulieren die zich niet aan de regels houden kunnen een boete van 250 euro riskeren. De focus ligt daarbij vooral op het samenscholingsverbod. Zelfstandigen die de wet overtreden riskeren een boete van 500 euro. En Claes wil nog een stap verder gaan. “Wie er echt over gaat, willen we gerust arresteren. Administratief aanhouden voor 24 uur. Zware maatregelen voor wie zwaar over schreef gaat.”