Politie deelt boetes uit aan overtreders: “Corona? Ik hoop dat gij het krijgt!” Emily Nees

14 april 2020

16u27 0 Bilzen Tijdens de nacht van maandag op dinsdag heeft de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst vijf personen bestraft die de coronamaatregelen aan hun laars lapten. Vier bestuurders kregen elk een boete van 250 euro. Eén van hen was daar duidelijk niet mee gediend. “Corona? Ik hoop dat gij het krijgt!”

Rond 23.30 uur controleerde de agenten een bestuurder op de Bilzersteenweg in Vlijtingen. De persoon uit Riemst gaf toe dat die naar een tankstation op de Taunusweg was gereden om sigaretten te kopen. Toen de deuren dicht bleken te zijn, besloot hij dan maar een onderonsje te houden met een kameraad. De bestuurder kreeg daarom een OMS van 250 euro.

Vertrokken uit Italië

Een twintigtal minuten later werd ook een voertuig op de Riemsterweg in Bilzen onderschept. Tijdens de patrouille heeft de politie vastgesteld dat het kenteken van de wagen tijdelijk was verwijderd. De persoon achter het stuur kon geen verzekeringsdocument tonen, waardoor de auto werd getakeld.

Ook zijn identiteitskaart kon hij niet voorleggen. Hij vertelde dat hij sinds kort in België verblijft en vier weken geleden is vertrokken van uit de Italiaanse lockdown, met de intentie later terug te keren naar het land. De man was onderweg naar een vriend om een kleine herstelling te laten uitvoeren aan zijn wagen. Hij werd daarvoor beboet.

Midden in de nacht, om 3.00 uur om precies te zijn, werd in diezelfde straat opnieuw een persoon tegengehouden. De chauffeur gaf toe dat hij de man, van wie de auto reeds werd getakeld, kwam ophalen. Omdat de man al eerder geverbaliseerd werd wegens het overtreden van de maatregelen rond corona, kreeg hij opnieuw een proces-verbaal voor de niet-essentiële verplaatsing.

Kameraad wegbrengen

Niet veel later deelde de politie een derde boete uit. Op de Bilzersteenweg in Hoeselt werd een voertuig uit Genk aan de kant gezet. De bestuurder verklaarde dat hij een kameraad naar Schabos had gebracht, omdat zijn fiets het had begeven in Genk. Voor de onnodige verplaatsing, kreeg de Genkenaar een boete van 250 euro.

De man was duidelijk niet opgezet met de geldboete. Mocht hij voor deze reden voor de rechtbank moeten verschijnen, zou hij aan de rechter zeggen: “Ik hoop dat gij het krijgt!” Hij liet ook nog weten dat hij zich niet zal houden aan de coronaregels.

Om 03.40 uur werd op de Zutendaalweg een voertuig gecontroleerd. Ook deze bestuurder kon geen geldige uitleg geven voor zijn verplaatsing en kreeg een boete van 250 euro.