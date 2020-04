Politie Bilzen haalt 4.250 euro aan coronaboetes op in één weekend Marco Mariotti

06 april 2020

17u55 3 Bilzen De lokale politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft dit weekend héél wat inbreuken vastgesteld op de coronamaatregelen. Er werden in totaal 17 pv’s opgemaakt wat meteen tot 4.250 euro leidde.

Zaterdag om 8 uur werd een voertuig uit Hasselt staande gehouden op de oprit van de E313. De 18-jarige bestuurder uit Hasselt, gaf toe aan de politie bij een kameraad in Hoeselt op bezoek geweest te zijn. Wegens deze niet-essentiële verplaatsing, werd een boete van 250 euro opgesteld.

Om 13 uur werd op de Alden Biesensingel in Bilzen een voertuig onderschept. De 34-jarige bestuurder uit Beringen verklaarde op weg te zijn naar een vriend. Ook hij kreeg een corona-boete van 250 euro.

Een half uur later werden vier jongeren bij een kapel in Kleine Spouwen aangetroffen nadat getuigen de politie hadden verwittigd. De jongeren hadden zich in groep met een voertuig verplaatst om Pokémon GO te spelen.

Vier barbecues

Eén van hen was eerder die ochtend al een keer geverbaliseerd inzake het niet-naleven van de corona-wetgeving. Op 26 en 27 maart gebeurde dat ook al. Het was dus de vierde keer dat deze 21-jarige inwoner van Kleine Spouwen tegen de lamp liep. De vier kregen elk een proces-verbaal.

Zondag was het weer prijs. In de Kloosterstraat en op Holt te Bilzen, en in de Reekstraat en op Achter De Hoven in Rijkhoven moest de politie ter plaatse gaan om inbreuken vast te stellen voor barbecues met teveel aanwezige personen.

Er werden er ook nog eens 3 bestuurders geverbaliseerd die een niet-essentiële verplaatsing maakten.