Politie betrapt drugshandelaar in Park Haffmans

26 september 2020

13u23 0 Bilzen De lokale politiezone van Bilzen - Hoeselt - Riemst heeft een drugshandelaar op heterdaad betrapt in het Bilzense Park Haffmans. Nadat de man op de vlucht sloeg, wist de patrouille hem alsnog te vatten. De persoon in kwestie werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden wegens handel in verdovende middelen. Hij verblijft nu in de gevangenis van Hasselt.

Naar aanleiding van een melding omtrent mogelijke drugshandel in het Park Haffmans, heeft de lokale politiezone het aantal patrouilles, zowel in burger als in uniform, verhoogd. Tijdens een patrouille aflopen donderdag was een patrouille in burger zelf burger getuige van een gesprek tussen twee personen. De politiemensen zagen dat er iets uitgewisseld werd en grepen vervolgens in. Eén van de twee personen werd meteen tegengehouden, de andere persoon gebruikte geweld om en sloeg op de vlucht. Daarbij raakte niemand gekwetst.

Na verder onderzoek kon de politie de gevluchte verdachte alsnog arresteren. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden wegens handel in verdovende middelen. De man werd overgebracht naar de gevangenis te Hasselt. De andere persoon bleek een klant te zijn, die er heroïne aankocht voor eigen gebruik. Na verhoor mocht hij beschikken. Hij zal zich later nog moeten verantwoorden voor het drugsbezit.