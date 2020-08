Politie betrapt dieven op heterdaad, drietal beweert dat ze aan ‘urban exploring’ doen ENL

03 augustus 2020

11u58

Bron: Politie BHR 2 Bilzen De politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst betrapte drie Nederlanders op diefstal op de site van de voormalige fotodrukkerij Elka. De mannen ontkenden de feiten aanvankelijk en zeiden dat ze het verlaten gebouw simpelweg aan het fotograferen waren.

Zondagavond trok te politie naar de site van de voormalige fotodrukkerij Elka aan de Zeepstraat in Bilzen. Een passant had er namelijk drie mannen opgemerkt en het signalement van de verdachten en hun voertuig doorgegeven. Nadat het voertuig te zien was op een ANPR-camera in de buurt van het industrieterrein in Hoeselt, kon de politie het drietal aantreffen op het Onze-Lieve-Vrouweplein.

Kledij en fotokaders

De mannen beweerden dat ze aan ‘urban exploring’ deden, een hobby waarbij men verlaten gebouwen fotografeert. Ze hadden inderdaad fototoestellen bij zich, maar de interventieploeg trof ook spullen van de Elka-site aan. Het ging onder meer om kledij en een 20-tal fotokaders.

De verdachten werden gearresteerd en verhoord. Hun dossier zal op een snelle manier worden behandeld via het Project M.