Pieter (25) volgt zijn vader François Nelissen (ToB) op in Bilzense gemeenteraad: “Ik wil me wat gevoeliger opstellen” Lien Vande Kerkhof

09 augustus 2019

15u03 0 Bilzen Terwijl Johan Sauwens (ToB) nog enkele jaren onbedwingbaar doorgaat, houdt zijn partijgenoot François Nelissen het na meer dan een kwarteeuw politiek voor bekeken. Met zijn zoon Pieter (25) lijkt de opvolging alvast in kannen en kruiken, al zal de toon toch niet helemaal dezelfde zijn. “Mijn vader is soms heel hard voor mensen die hem willen helpen. En hoewel hij dat niet met opzet doet, wil ik mij wat gevoeliger opstellen.”

Al sinds 1992 zetelt François Nelissen in de gemeenteraad van Bilzen. “Maar de voorbije legislatuur was het boeiendst. Tijdens de vier jaren als OCMW-raadslid en de twee jaren als schepen en OCMW-voorzitter kreeg ik de kans om mee te bouwen aan het sociale beleid van onze stad. Van mijn steentje bijdragen aan de bouw van het woonzorgcentrum en de serviceflats in Katteberg werd ik dan ook heel gelukkig.” Zoon Pieter kan dan ook niet anders dan die toewijding bewonderen. “Mijn vader staat voortdurend paraat voor mensen met vragen en problemen. En zijn inzet voor het verenigingsleven is ongezien. Zo is hij bijvoorbeeld ook lid van de Gezinsbond en organisator van de Bilzen Run. Al denk ik dat ik niet in mijn ongelijk gesteld kan worden door te beweren dat het geluk van de Bilzenaren vaak prioritair was aan tijd met zijn gezin. Pas op, wij hebben een warme band met onze papa. Maar we waren vaak alleen thuis en dus op onszelf aangewezen.”

Een goede politicus staat altijd ten dienste van zijn inwoners. François Nelissen

Na al die jaren hard labeur voor de Bilzenaren kiest François dan ook bewust voor zijn familie en naasten. “Al staat een goede politicus nu eenmaal altijd ten dienste van zijn inwoners. Pieter is even gepassioneerd als ik en bovendien evenzeer principieel en gedreven. Maar ik ben nogal temperamentvol. Ik kan mij goed voorstellen dat Pieter, die rustiger van aard is, beter in staat zal zijn dingen in perspectief te plaatsen. Dat hij het politieke virus van mij heeft geërfd, vind ik alleen maar iets om aan te moedigen”, aldus François.

Langere termijn visie

De CD&V-dealen werden Pieter als dusdanig met de paplepel ingegeven. “Natuurlijk kan ik mij, net zoals de meeste van mijn leeftijdsgenoten, niet volledig met één partij vereenzelvigen. Maar de contreien van de compromissen zijn éénmaal het vruchtbaarst voor een sterke langere termijnvisie. Ik kies daarmee zeker niet voor de gemakkelijkste weg. Voor wie wil scoren, is het effect van zwart-wit denken véél sneller en aantrekkelijker.”

Dat het leven van een politicus niet altijd over rozen gaat, kan zijn vader François beamen. “Mijn persoonlijk dieptepunt was het moment waarop wij als grootste partij buitenspel werden gezet, tegen de wil van de bevolking in. De voorbije verkiezingsperiode was zeer hard en soms ook heel persoonlijk, er werd meer op de man dan op de bal gespeeld. Op zulke momenten moet je in staat zijn niet op dergelijke provocaties in te gaan.”

“Zoon van”...

Op je 25ste in de gemeenteraad zetelen en vanaf 2023 een schepenambt verzilveren. Welk succesrecept gaat daaraan vooraf? “Ik geef zelf zonder schroom toe dat mijn familienaam een serieus duwtje in de rug was. Er zijn mensen die beweren dat ik dit zomaar in mijn schoot geworpen kreeg, maar dat motiveert mij alleen nog meer om hen dit ambtstermijn het nakijken te geven. Aan ambities op langere termijn waag ik me zeker nog niet. Laat mij nu eerst maar bewijzen dat de jongeren in Bilzen op mij kunnen rekenen."