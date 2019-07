Partij Groen: “Eindelijk, en nu naar

een nieuwe politieke cultuur!" LXB

03 juli 2019

Johan Danen, kopman van partij Groen, is blij dat er eindelijk een akkoord is, zodat er snel verder kan gewerkt worden in het belang van àlle Bilzenaren. “We roepen de nieuwe meerderheid op om eindelijk werk te maken van een nieuwe politieke cultuur, waarbij de oude tegenstellingen overstegen worden en de burger actief betrokken wordt. De tijd dat burgers eens om de zes jaar naar de stembus gaan, en in de tussentijd hun mond moeten houden, is definitief voorbij”, legt hij uit. En hij doet nog een tweede oproep. “Het is tijd om de rol van de gemeenteraad te versterken, zodat we over de partijgrenzen heen werk kunnen maken van de uitdagingen waar Bilzen voor staat: (kinder)armoede, mobiliteit, klimaat, natuur, zwerfvuil, vergrijzing, ruimtelijke ordening (waar kan nog gebouwd worden. We zullen enthousiast verder werken, waarbij de Bilzenaar ook de kans krijgt zijn of haar input te geven, en waar een echt partnerschap tot stand komt tussen burger, organisaties, administratie en beleid”, besluit de enige verkozene van Groen in de nieuwe gemeenteraad.