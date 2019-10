Park zet roemrijk verleden van Bilzen in de kijker met symbolische stadsomwalling Lien Vande Kerkhof

29 oktober 2019

14u05 0 Bilzen Bilzen is een stad met een roemrijk verleden, en daar zijn in het centrum nog steeds sporen van terug te vinden. Om die sporen wat meer in de kijker te zetten, wordt het park in de Wijerstraat heringericht met allerlei elementen die verwijzen naar de rijke geschiedenis van de stad.

In het park, dat gelegen is schuin tegenover het Technisch Instituut Sint-Jozef, is de historische stadsomwalling van Bilzen nog steeds zichtbaar. Om dat te benadrukken, wordt het park vanaf eind november heringericht. Een haag moet de vroegere stadsmuur symboliseren en korter gemaaid gras zal de verdwenen gracht voorstellen.

Het park dient momenteel vooral als voetgangersverbinding tussen de Wijerstraat en de hoger gelegen Melkerijwal. Hier zal een wandellus met enkele rustpunten worden aangelegd, waar bezoekers kunnen genieten van de opgewaardeerde natuur. Enkele zieke bomen zullen in functie van de biodiversiteit plaats moeten maken voor een bloemrijk graslandschap.