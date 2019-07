Opnieuw twee snelheidsduivels geflitst op Alden Biesensingel RTZ

19 juli 2019

19u38 2 Bilzen Vrijdag heeft de lokale politie op verschillende plaatsen snelheidscontroles gehouden in Bilzen, Hoeselt en Riemst. Op de Alden Biesensingel in Bilzen, waar eerder deze week ook al twee snelheidsduivels geflitst werden, noteerde de politie opnieuw hoge snelheden.

Van de 805 gecontroleerde bestuurders op de singel reden er 132 sneller dan de toegelaten 90 kilometer per uur. Twee Nederlanders werden er deze keer geflitst met 140 en 155 kilometer per uur. Zij zullen zich later bij de politierechter moeten verantwoorden. Op de Pasbrugstraat in Hoeselt reden 14 van de 105 gecontroleerde bestuurders, sneller dan de toegelaten 50 per uur. Op de Bilzersteenweg in Riemst flitste de politie tenslotte nog 63 van de 716 bestuurders.