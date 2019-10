Opgelet: deze zondag geen gratis fruit in Alden Biesen, maar wel op zondag 20 oktober Lien Vande Kerkhof

11 oktober 2019

19u14 4 Bilzen In onze vijf Limburgse weekendtips in de krant van vrijdag maakten we iedereen warm om gratis fruit te plukken in Alden Biesen. Hoewel we onze lezers die pret niet willen ontnemen, moet wie appels wilt plukken een week extra geduld uitoefenen. Het gratis fruitplukevenement vindt namelijk niet deze zondag plaats, maar op zondag 20 oktober.

Naast het rapen van appels staan tal van leuke activiteiten op het programma zoals een taartbakwedstrijd met Julie Van den Driesschen, de winnares van Bake Off Vlaanderen 2018. Wie zich inschrijft om appels te rapen, kan maximaal 40 kilogram appels verzamelen en nadien tot sap laten persen in ‘De Sapmobiel’. Die 40 kilogram appels zijn immers goed voor maar liefst 30 liter vers appelsap. Fruitliefhebbers moeten zich wel haasten, want de ‘pluk’-plaatsen zijn beperkt.