Openluchtcinema aan De Kimpel gaat van start Emily Nees

16 juli 2020

10u28 0 Bilzen Het is zover: de buitenbioscoop aan CC De Kimpel opent vandaag voor het eerst de denkbeeldige deuren. Op de planning: animatiefilm ‘Trouble’ en het drama ‘Knives Out’.

Vanaf 16 juli organiseert de dienst Cultuur elke donderdag een zogenaamde openluchtcinema. Voor de kostprijs van 2 euro kan je plaatsnemen op het grasveld aan de voorkant van CC De Kimpel. Op een groot scherm is dan een film te zien. Van Judy tot Onward, er is voor ieder wat wils.

Let wel, er worden geen stoelen voorzien. Neem dus best zelf een krukje of plooistoel mee. Is het koud? Pak dan gerust een dekentje mee.

Geïnteresseerden kunnen online tickets bestellen via de website van De Kimpel.