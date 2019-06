Op gesprek bij de trotse ouders van Bruno Steegen: “Hij is een gouden kerel, maar hij moet wat meer op zijn strepen staan” LXB

17 juni 2019

12u00 0 Bilzen Bruno Stegen heeft afgelopen zondag met Beter Bilzen een klinkende overwinning behaald. De kiezers gaven hem een dubbele bonus: tien zetels en 4.084 naamstemmen. Reden voor een feest. Ook Herman Steegen (77) en Maria Schaeken (77), de ouders van Bruno én zijn grootste supporters, waren van de partij. “We zijn apetrots op hem”, aldus Maria. Toch zitten ze met een wrang gevoel. “Hij is de grote winnaar van de verkiezingen, maar hij kan ook uit de boot vallen.”

Afgelopen zondag trokken de inwoners van Bilzen opnieuw naar de stembus om een gemeentebestuur te kiezen. Het werd een topdag voor Bruno Steegen en zijn stadslijst Beter Bilzen. De lijst behaalde tien zetels, een winst van drie zetels tegenover de vorige verkiezingen, en Bruno Steegen mocht 4.048 naamstemmen achter zijn naam optekenen. Reden voor een feest, waar ook zijn ouders, Herman Steegen en Maria Schaeken, bij aanwezig waren.

“We zijn echt trots op hem”, klinkt het bij de ouders van Steegen. Toch zitten de twee ook nog een beetje met een wrang gevoel. “Hij is dé grote winnaar van de verkiezingen, maar hij kan nog steeds uit de boot vallen”, zegt moeder Maria Schaeken. “Alleen al die gedachte geeft een rot gevoel”, vervolgt ze. “Ik word er onrustig van.” Bruno Steegen komt uit een politieke familie. “We zijn Vlaamse liberalen”, aldus nog Maria, die ooit op de lijst stond van Vernieuwing met Johan Sauwens als kopman. “Ik behaalde toen meer dan 800 stemmen, maar ik ben niet verkozen geraakt. Nu zijn Johan en Bruno rivalen van elkaar, maar jaren terug waren ze twee handen op één buik.”

Niet gepusht

Op een bepaald moment liet Bruno Steegen zich tegenover zijn ouders ontvallen in de politiek te gaan. “Bij de blauwen (liberalen)”, herinnert Maria zich. “Hij stelde toen wel één voorwaarde: hij was actief bij de VU, maar hij zou pas naar een andere partij gaan als de VU uit elkaar zou vallen. Zolang heeft hij gewacht om de overstap te maken. Dat hij van partij veranderde, was geen schok voor ons. We hebben hem niet op andere gedachten gebracht. Het was zijn leven. Je moet je kind laten doen wat hij graag doet. We hebben hem ook nooit gepusht om in de politiek te gaan”, aldus de ouders van het liberale stemmenkanon.

Sport

Naast de politiek heeft Bruno Steegen een tweede passie: voetbal. “Het is zijn leven”, vertelt Maria. “Hij speelde ooit bij Thor Waterschei en bij Mopertingen. Ook voetbalde hij nog bij de ploeg van KWB Munsterbilzen. Het was de laatste club waar hij voor speelde, maar het voetbal laat hem niet los. Naar matchen gaan kijken, doet hij graag.” Het sportieve zit in zijn DNA. “Ik heb 20 jaar badminton gespeeld, ik heb het zelfs geschopt tot Limburgs kampioen”, weet Maria te vertellen. “Herman deed aan veldcross. We zijn nog altijd sportief, ook al zijn we 77.”

Hard gewerkt

De politieke carrière van Bruno Steegen kende een gestage opgang: eerst gemeenteraadslid, daarna schepen en dan burgemeester. Hij was burgemeester onder Sauwens toen de laatste minister werd in de Vlaamse regering. Begin dit jaar werd hij opnieuw burgemeester. Het was de bedoeling om de volle termijn van zes jaar uit te doen. Hij mocht drie maanden de sjerp omdoen. Tot hij ze door het ongeldig verklaren van de verkiezingen van oktober vorig jaar weer moest afgeven. “Hij heeft er hard voor gewerkt om te staan waar hij nu staat”, licht zijn moeder toe. “Dat hij het ver heeft geschopt, komt mede door zijn karakter. Misschien is hij te zacht voor de politiek. Hij moet meer op zijn strepen staan. Hij is positief ingesteld: het glas is bij hem altijd half vol. Als kind en tiener was hij ook zo. Hij heeft helemaal geen kapsones, is puntig en helpt graag mensen. Hij is joviaal. Een gouden kerel. Een levensgenieter pur sang”, besluit Maria.