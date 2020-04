Ontdek waar je gerechten kan afhalen of laten thuisbezorgen in Bilzen ENL

06 april 2020

15u00 0 Bilzen Horecazaken zijn verplicht om de deuren te sluiten omwille van de coronacrisis. Toch kan je nog steeds genieten van culinaire gerechten, vanuit je thuis weliswaar. Onze foodjournalisten gingen op pad en gingen na wat de verschillende Horecazaken zijn verplicht om de deuren te sluiten omwille van de coronacrisis. Toch kan je nog steeds genieten van culinaire gerechten, vanuit je thuis weliswaar. Onze foodjournalisten gingen op pad en gingen na wat de verschillende take-away mogelijkheden zijn in jouw buurt.

Culinaire restaurants

Ook in quarantaine proeven we maar al te graag van lekkernijen. Dankzij verschillende initiatieven kunnen we die gastronomische keuken gewoon tot bij ons thuis halen. Zo biedt personal chef Kevin Bonanno van Le 5ieme je de kans om te dineren op topniveau.

Het Magazijn heeft eveneens een take-away service op poten gezet. Het restaurant raadt zelf hun Limburgse asperges aan, al klinkt een tapaspaletje met Italiaanse charcuterie ook heerlijk in de oren.

Italiaanse keuken

Pasta’s, macaroni, lasagne...De Italiaanse keuken hoeven we niet te missen in tijden van corona. Huize Briers voorziet een behoorlijk lange lijst van afhaalgerechten. Ook Pizzeria da Paolo maakt het mogelijk om een Italiaanse pizza te eten vanuit je kot. De beste verse pasta vind je dan weer bij Pastabar Vieste zijn.

Fastfood

Ga je liever voor een snelle hap met een vleugje vettigheid? Dan kan je frieten bestellen bij ‘t Biesefritje op het nummer 089/21.38.46. Ook Cindy’s frietje in de Maastrichterstraat en Frituur ‘t Sjoenbeekske staan nog steeds voor jou paraat om je honger te stillen.

Ook Common Sense bereidt maar al te graag sappige hamburgers voor tijdens de coronacrisis. Verlang je naar kebab? Dan staat Dadas voor je klaar. Smullen maar!

Ontdek hier de verschillende take-away mogelijkheden in jouw buurt.