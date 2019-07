Onderdompelen in Afrikaanse cultuur in De Bilding LXB

02 juli 2019

12u00 0

Aanstaande zaterdag kan iedereen die het wenst zich laten onderdompelen in de Afrikaanse cultuur. Dat kan op het Meet & Connect Africa International Festival dat doorgaat in en rond jeugdcentrum De Bilding aan De Kimpel in Bilzen. De bezoekers kunnen er kennismaken met Afrikaanse tradities, massa’s ritme en culinaire specialiteiten. De organisator legt de focus niet enkel op gezelligheid. Ook het verbinden van mensen van verschillende origine staat centraal. Dikwijls bestaat over Afrika een negatief beeld: armoede, verdriet en achterstand. De organisator wil de rijkdom en de vrolijkheid van het continent en zijn inwoners laten zien en doen beleven. Voor info en tickets kan je terecht op info@angomusicecords.com.