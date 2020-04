OCMW Bilzen ondersteunt sociaal armoedebeleid met financiële bijdrage Emelie Wojcik

08 april 2020

17u07 0 Bilzen OCMW Bilzen gaat in de toekomst de bijdrage aan Depot Margo, een sociaal distributieplatform, volledig voor haar rekening nemen. Op die manier bespaart onder andere de Sint-Vincentiuswerking een flinke som.

Sociale armoedeverenigingen zoals Sint-Vincentius werken al jaren samen met RIMO Limburg via Depot Margo, een sociaal distributieplatform voor de verzameling en verdeling van productoverschotten. Het platform levert maandelijks voedingsproducten, verse groenten en fruit, verzorgingsproducten en luiers aan Sint-Vincentius.

In ruil voor de werking van Depot Margo betalen inwoners 0,15 eurocent lidgeld per inwoner en een bijdrage van 0,10 eurocent per kilogram producten. Deze kost kan voor een vereniging die volledig op vrijwilligers draait hoog oplopen. “Daarom heeft de OCMW-raad dinsdag goedgekeurd dat OCMW Bilzen in de toekomst de bijdrage aan Depot Margo volledig voor haar rekening zal nemen. Op die manier zal bijvoorbeeld Sint-Vincentius een flinke som besparen. Dat geld kan de vereniging dan weer investeren in extraatjes bij de maandelijkse bedeling”, verduidelijkt schepen van sociaal beleid Maike Meijers.