Nog twee bewoners en twee personeelsleden besmet bij WZC Demerhof: “Maar situatie is goed onder controle” Emily Nees

31 juli 2020

10u16 1 Bilzen Tijdens een Facebook Live bespraken burgmeester Johan Sauwens (TOB) en preventieadviseur Kris Vranken de resultaten van de coronatesten die zijn afgelegd in woonzorgcentrum Demerhof. Tijdens een Facebook Live bespraken burgmeester Johan Sauwens (TOB) en preventieadviseur Kris Vranken de resultaten van de coronatesten die zijn afgelegd in woonzorgcentrum Demerhof. Nadat bleek dat één bewoner besmet bleek met het virus , hebben nu ook twee andere bewoners en twee medewerkers positief getest. “Het is een wake-upcall. We zijn nog niet van corona af, maar de situatie in Demerhof is goed onder controle”, klinkt het.

“Wij werden vorige week opgeschrikt door een coronatest die positief aanduidde bij Demerhof”, haalt burgemeester Johan Sauwens (TOB) in de livevideo aan. “Ondanks dat niet iedereen het nodig vond om meteen alle personeelsleden en medewerkers te testen, hebben we het toch kunnen afdwingen. We zijn volgens mij er beter te vroeg bij dan te laat.”

“Bij de bewoners hebben we nog twee bijkomende positieve gevallen gevonden”, vult Kris Vranken, preventieadviseur bij de Stad Bilzen, aan. “Hoogstwaarschijnlijk gaat dit om oudere besmettingen, maar verder onderzoek moet dat uitwijzen. Daarnaast bleken er twee medewerkers besmet. Gelukkig waren zij heel weinig aanwezig op de werkvloer, waardoor het risico op bijkomende besmettingen laag is. Ik sta nauw in contact met het woonzorgcentrum en de situatie is er goed onder controle.”

Bezoek

“Het bezoek is natuurlijk wel wat beperkter, maar dat is ook in het kader van de recente richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Bezoek is niet meer toegelaten op de kamers, maar wel in een gemeenschappelijke ruimte”, zegt Vranken. “We zetten ook vrijwilligers in om daarbij te helpen”, vult Sauwens aan.

“De nieuwe besmettingen waren voor ons wel een wake-upcall. We zijn nog niet van het virus af. Ook niet in Bilzen, ondanks de maatregelen die we hebben genomen”, besluit Sauwens nog.