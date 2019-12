Nog meer bekende sterren sturen wensen naar Cloë in Amerika Lien Vande Kerkhof

30 december 2019

19u09 0 Bilzen De tienjarige Cloë Hauben brengt de feestdagen door in Amerika in afwachting van een peperdure, maar noodzakelijke, behandeling tegen het sluimerde k-woord. Terwijl de ballerina uit Bilzen dapper doorzet wordt er in haar thuisland de ene na de andere actie op poten gezet om geld in te zamelen. Ook bekende sterren gooien hun medeleven in de strijd en geven kenbaarheid aan het gevecht van de jonge heldin.

Na Thibaut Courtois en Rafael Nadal steken ook voormalig veldrijder Niels Albert, actrice en presentatrice Nathalie Meskens en voetballer Mehdi Carcela Cloë een hart onder de riem in een videoboodschap. Op 10 oktober ontdekten dokters een agressieve hersentumor in haar hoofd, die inmiddels dankzij bestraling reeds flink gekrompen is. Voor een veelbelovend — en duur — medicijn moet ze echter in de VS zijn. Begin december kreeg de familie het nieuws dat een ziekenhuis in Miami een plekje voor Cloë had gereserveerd. De inzamelactie die haar ouders opstartten was tot dan een groot succes, waardoor het familie voldoende startbudget had om de behandeling op te starten. De voorziene kostennota bedraagt echter een flinke duit: buiten een voorschot van 40.000 dollar (36.000 euro) kost de behandeling 100.000 euro per jaar. Elke actie of bijdrage wordt door de familie met dankbaarheid in ontvangst genomen. Meer info: www.together4cloe.be.

Niels Albert heeft vernomen dat Cloë in Amerika zit. “Hopelijk komt alles goed en kan je gezond en wel naar huis komen. Ik wens je een gelukkig 2020."

Mehdi Carcela zendt de kleine Cloë al zijn kracht.

Nathalie Meskens hoopt dat ze Cloë binnenkort kan ontmoeten. “Misschien moeten we er eens voor zorgen dat je eens mee naar opnames komt. Je laat het maar weten, dan regelen we dat!”