Nog geen doorbraak in onderzoek naar brandstichting asielcentrum MMM

13 november 2019

19u26 3 Bilzen De dader die het toekomstige asielcentrum aan de Rode Kruislaan in Grote-Spouwen in brand stak, is nog niet gevat. De politie onderzoekt meerdere pistes, maar er is nog geen sprake van een doorbraak.

Ondertussen komen er steeds meer details vrij. Zo werd brand gesticht op de bovenverdieping, werden een aantal vensters open gezet, zodat de zuurstof er goed bij kon, en werden er meerdere jerrycans gebruikt. Door op de bovenverdieping brand te stichten, wist de dader dat de vlammen snel door het dak zouden schieten, wat meer schade zou veroorzaken. Als het vuur beneden was gesticht, was het vermoedelijk beperkt bij rookschade en brandschade in één kamer beperkt gebleven.

Het vermoeden wordt steeds groter dat het niet om een impulsieve kwajongensstreek gaat, maar een goed voorbereide actie. Het onderzoek draait al sinds maandag op volle toeren.