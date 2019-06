Nieuwe gemeenteraadsverkiezingen: weer tweestrijd tussen Trots op Bilzen en Beter Bilzen of scoort Vlaams Belang ook lokaal? LXB

13 juni 2019

12u00 0 Bilzen De Bilzenaar trekt zondag opnieuw naar de stembus voor nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Johan Sauwens (Trots op Bilzen), die in oktober buiten spel gezet werd, ontdekte onregelmatigheden, waarna de Raad van State de verkiezingen van oktober ongeldig verklaarde. De vraag luidt nu of de oud-burgemeester er sterker uitkomt, of uitdager Bruno Steegen (Beter Bilzen) er opnieuw op vooruitgaat. Alleen staat na de kiesgang van 26 mei ook Vlaams Belang klaar om de misnoegde stemmen binnen te rijven.

Terug naar 14 oktober 2018. Trots op Bilzen (CD&V) van lijsttrekker Johan Sauwens, die toen veruit de populairste is met 5.200 naamstemmen, wint twee zetels en gaat van 10 naar 12 verkozenen. Toch wordt de partij buiten spel gezet. Grote winnaar en nieuwe burgemeester Bruno Steegen van Beter Bilzen (Open Vld), dat van 5 naar 7 zetels gaat, vormt opnieuw een coalitie met Bilzen Bruist (sp.a, van 5 naar 3 zetels) en N-VA van uittredend burgemeester Frieda Brepoels. Die laatste partij verliest vier zetels en gaat van 10 naar 6 zetels.

Vier zetels voor Vlaams Belang?

Al is de vraag of het zondag weer een tweestrijd wordt tussen Trots op Bilzen en Beter Bilzen. Intussen is Vlaams Belang over heel Vlaanderen aan een remonte begonnen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober haalde de partij in Bilzen 9 procent van de stemmen. Vorig maand stemde een op vijf Bilzenaars voor Vlaams Belang op Vlaams en nationaal niveau. “We zitten nu in een winning mood”, zegt Annick Ponthier (48), lijsttrekker voor Vlaams Belang in Bilzen. “Als we evengoed scoren als in mei, dan halen we nu zeven zetels in Bilzen”, zegt ze. “Al is dat wellicht van de pot gerukt. Ik blijf bescheiden en realistisch. We hopen 12,5% van de stemmen te halen en dus te stijgen van twee naar vier zetels. Een ding is zeker: meer dan ooit wordt er over ons gesproken.”

Intussen lijken de lokale verkiezingen in Bilzen wel van nationaal belang. N-VA en Vlaams Belang sturen met enerzijds Bart De Wever en Theo Francken en anderzijds Tom Van Grieken nationale kopstukken naar Limburg om extra kiezers te winnen. “Dat nationale kopstukken hier campagne komen voeren, is ongezien”, zegt Johan Sauwens (Trots op Bilzen). “Als het Vlaams Belang wint, stelt zich de vraag welke partij stemmen of een zetel moet inleveren. Er wordt de partij vier zetels voorspeld.”

Het Vlaams Belang wil meebesturen. Al staat het cordon sanitair in de weg. “Het is moeilijk, maar niet onmogelijk. Het cordon sanitair is bespreekbaar”, zegt Ponthier. “De mensen zijn het uitsluiten van de partij beu. Het moet gedaan zijn met de strijd om de sjerp en de politieke spelletjes. Het moet gaan over de problemen waarvan Bilzenaren wakker liggen.”

Stilstand

Door die nationale aandacht gaan de kiesprogramma’s echter een beetje verloren. Toch schuiven de zes partijen die naar de stem van de kiezers dingen - Trots op Bilzen, Beter Bilzen, Bilzen Bruist, N-VA, Vlaams Belang en Groen - een thema naar voren dat de gesprekken overheerst: de stilstand van de stand. “Zes jaar staat de stad al stil”, stelt Johan Sauwens. “Dorpen zijn verwaarloosd. Verenigingen moeten extra ondersteund. We moeten af van het harde beleid van N-VA en Beter Bilzen. Bilzen heeft een nieuwe doorstart nodig.”

Ook zijn opponent Bruno Steegen wil vooruit. “Al zeven maanden staat Bilzen in een negatief daglicht. We brengen een positief verhaal. Ik ben ambitieus, en ik kom ervoor uit dat ik weer burgemeester wil worden (Hij was dit jaar al drie maanden, tot de verkiezingen ongeldig werden verklaard, red.).”

Wouter Raskin, die Frieda Brepoels als lijsttrekker (N-VA) vervangt, hamert op het ombuigen van de stilstand in vooruitgang. “De voorbije zeven maanden konden geen strategische keuzes gemaakt worden”, werpt hij op. “De gemeenteraad kwam slechts twee keer bij elkaar. We lijken wel een dode stad. Nochtans waaide sinds begin dit jaar (toen de coalitie van N-VA, Beter Bilzen en Bilzen Bruist opnieuw aantrad, red.) een nieuwe wind door de stad.”

Volgens Guy Swennen, kopman van Bilzen Bruist, ligt er veel werk op de plank. “Bilzen heeft weer een sterk bestuur nodig dat de stad opnieuw doet bruisen.” Partij Groen legt de focus op inhoud. “We willen Bilzen aan de burgers teruggeven”, zegt kopman Johan Danen. Het gaat om de bekommernissen van de inwoners: zwerfvuil, veilig verkeer en betrokkenheid van de burgers bij het beleid. Het gaat niet om de postjes.”