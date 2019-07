Nieuwe bestuursploeg baseert beleid op de echte noden van de Bilzenaren LXB

03 juli 2019

12u00 0 Bilzen Trots op Bilzen en Beter Bilzen, en hun respectievelijke kopstukken Johan Sauwens en Bruno Steegen, gaan de komende vijf jaar en half een beleid voeren dat nog meer dan in het verleden afgestemd zal worden op de werkelijke noden van de bevolking. “De dienstverlening voor de burger staat voorop”, stelt Johan Sauwens. “Via een uniek loket zal de administratie hulp en oplossingen bieden aan de vragen van elke Bilzenaar.” Op financieel vlak gaat de bestuursploeg zorgen voor een sober financieel beleid. “We versterken meteen de groenploeg”, zegt Sauwens.

Wat gebeurt er met de afvalbelasting? Sauwens had meermaals gezegd dat ze afgeschaft moest worden. Nu is van een afschaffing geen sprake meer. De huidige afvalbelasting en de samenwerking met limburg.net (de intercommunale die over afval gaat) wordt geëvalueerd, lezen we in het akkoord. “We moeten met limburg.net een gesprek aangaan en zien wat financieel haalbaar is”, aldus Sauwens. “Deze afvalbelasting is onrechtvaardig. De nieuwe meerderheid gaat voor de actie “Graag traag” en wil de snelheid van het doorgaand verkeer in de woonstraten verlagen. Verder gaat ze voor een belangrijke verhoging van de subsidies aan de verenigingen in Bilzen. Er komt een premie voor mantelzorg. En een energieconsulent gaat gezinnen en bedrijven helpen bij hun zoektocht naar goedkopere en meer duurzame oplossing voor hun energievoorzieningen.”

Solidaire samenleving

“De strijd tegen de kinderarmoede is een absolute prioriteit”, zegt Bruno Steegen. “Het is nodig voor een solidaire samenleving. Er komen meer plaatsen voor kinderopvang en de capaciteit in de vakantiemaanden wordt opgetrokken. We gaan investeren in sport en senioren- en jongerenwerking. We voorzien tien kilometer fietspaden. Zorgzaam omgaan met de ruimte, landschap en erfgoed maakt Bilzen zo ‘biesonder’. En we wensen het beleid uit te voeren met alle partners in de gemeenteraad.”