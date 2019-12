Nieuw woon- en energieloket moet Bilzenaren informeren Lien Vande Kerkhof

30 december 2019

07u12 0 Bilzen Energiehuis Limburg werkt vanaf januari 2020 samen met de stad Bilzen om een woon- en energieloket te faciliteren. Het wordt een informatiepunt over premies en subsidies inzake energiebesparende maatregelen en energetische renovaties en aanpassingen woningen.

Het takenpakket van de medewerkers zal ook bestaan uit het interpreteren van de zonnekaart of een Energieprestatiecertificaat (EPC), uitleg geven over voordelige leningen en het beantwoorden van vragen over de digitale meter. Geïnteresseerden kunnen aan het loket ook een VREG-test laten uitvoeren om te ontdekken welke energieleverancier het voordeligst is. Het loket zal elke maandag van 16 tot 18 uur geopend.