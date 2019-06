Negen bromfietsen gecontroleerd: slechts één in orde RTZ

18 juni 2019

17u24 0 Bilzen De lokale politie van Bilzen, Hoeselt en Riemst heeft maandagavond tussen 19.30 en 22.45 uur controles gehouden op bromfietsers. Van de negen gecontroleerde bromfietsen, bleek er slechts één helemaal in orde.

De politie schreef zeven keer een proces-verbaal uit, voor bestuurders van een bromfiets klasse A. Zij mogen maximaal 25 per uur rijden, maar op de curvometer werden snelheden tot 63 kilometer per uur gemeten. De zeven bromfietsen werden allemaal getakeld en in beslag genomen voor 30 dagen. Eén bestuurder van een bromfiets klasse B had geen geldig rijbewijs en vervoerde een passagier, ondanks het feit dat hij nog maar 17 jaar was. De eigenaar van die bromfiets krijgt een boete omdat hij zijn brommer had uitgeleend aan iemand zonder het juiste rijbewijs. Tijdens de actie betrapte de politieploeg nog een automobilist die op de stoep parkeerde. De jongeman had maar een voorlopig rijbewijs, en de persoon die hem vergezelde had helemaal geen geldig rijbewijs. Ook hij keerde met de nodige PV’s naar huis.