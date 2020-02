Nederlandse bestuurder betrapt met drugs in onderbroek en 1.500 euro aan cash geld Emily Nees

26 februari 2020

13u45 0 Bilzen De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee bestuurders betrapt die reden onder invloed van drugs. In de wagen van een Nederlander werd een geldbedrag van 1.480 euro aangetroffen. De andere bestuurder bracht de nacht door in een cel, omdat die reeds geseind stond.

Afgelopen donderdagnacht heeft een interventieploeg van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst twee bestuurders betrapt op rijden onder invloed van drugs. De eerste persoon, een 28-jarige uit het Nederlandse Hoensbroek, werd onderschept in Vroenhoven. Daarvoor kreeg het politieteam hulp van een collega uit Maastricht. Tijdens het fouilleren, werden in zijn onderbroek zeven zakjes met telkens één gram cocaïne aangetroffen en vijf verpakkingen van drie gram heroïne.

Ook werd er 1.480 euro aan cash geld gevonden. De politie heeft de som in beslag genomen en de man gearresteerd wegens het dealen van drugs. Na het uitvoeren van een speekseltest, bleek hij THC te hebben genomen. Zijn Nederlands rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Vrijdagnamiddag mocht de man voor de onderzoeksrechter verschijnen, die uiteindelijk een bevel tot aanhouding gaf.

Uit raam gegooid

De politie vatte ook een tweede bestuurder onder invloed op de Romeinsestraat in Bilzen. Het voertuig was enkele dagen voordien al onder verdachte omstandigheden opgemerkt in Martenslinde. Toen de wagen tot stilstand kwam, werden attributen om drugs te gebruiken uit het raam gegooid. De bestuurder uit Lanaken bleek nog twee openstaande seiningen op zijn naam te hebben. Uit de speekseltest bleek dat hij drie soorten drugs had genomen: amfetamines, methamfetamines en cocaïne. Het rijbewijs van de 47-jarige bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken.

Ook de passagier, een inwoner van Martenslinde, was in het bezit van drugs in de vorm van heroïne. De 42-jarige persoon had het goedje aangekocht in de buurt van het station in Maastricht. Beide inzittenden werden gearresteerd en overgebracht naar het commissariaat van Bilzen. Na verhoor mocht de persoon het gebouw verlaten. De bestuurder zelf bracht wel een nacht door in de cel, omdat die reeds geseind stond.

Vervolgens nam de strafuitvoeringsrechtbank van het parket van Antwerpen de beslissing dat hij mocht overgebracht worden naar de gevangenis van Hasselt. Voor het niet-naleven van de opgelegde probatiemaatregelen, werd een bijkomend proces-verbaal opgesteld.