Nationale kopstukken wegen

op de verkiezingen in Bilzen?

“Geen tsunami, wel een storm” LXB

05 juni 2019

12u00 0 Bilzen Vandaag was de wekelijkse marktdag in Bilzen het decor van een verkiezingsshow met kopstukken van nationale partijen in de hoofdrol. Zo waren oud-staatssecretaris van migratie Theo Francken (N-VA) en voorzitter van Vlaams Belang Tom Van Grieken in Bilzen om de lokale lijsttrekkers van hun partijen een duw in de rug te geven voor zondag 16 juni, de dag waarop de verkiezingen van oktober 2018 moeten overgedaan worden. Ze werden als vedetten onthaald. “Het lijken wel rocksterren”, hoorden we op de Markt. Menig gsm werd bovengehaald voor een selfie. Gaan de N-VA en het Vlaams Belang er garen uit spinnen? Of hebben ze een averechts effect op stemgedrag van Bilzenaren? “Een op vijf mensen hier stemden bij de nationale verkiezingen op onze partij ”, liet hij horen.

Geen tsunami

“We gaan geen tweede tsunami veroorzaken maar wel een storm”, vervolgde hij. “Annick (Ponthier, lijsttrekker in Bilzen) heeft goed gescoord, en dat zal zich vertalen in het toekomstig beleid. Wat hier gebeurt, lijkt op een politiek circus waar het enkel draait om de postjes, en wie wordt burgemeester. Het moet gaan om wat de Bilzenaren willen.” Theo Francken bleef op de vlakte toen we hem vroegen of z’n acte de présence de N-VA extra stemmen gaat opleveren. “Dat weten we op 16 juni”, reageerde hij. “Ik kom Wouter (Raskin, lijsttrekker in Bilzen) steunen. Het zijn hier belangrijke verkiezingen. De voorbije maanden is véél gebeurd in Bilzen: strijd tussen ego’s en al het gehakketak!” Wouter Raskin gelooft wel dat z’n partij een graantje gaat meepikken van de komst van Francken. “Hij is graag gezien, komt geloofwaardig over en spreekt mensen aan”, vult hij aan. “E, daarbij, elke stem telt.”

Lokale politiek

Niet iedereen is opgetogen met de komst van de nationale (stem) kanonnen. “Ze hebben hier eigenlijk niks te zoeken”, liet Inge Moors, gedeputeerde in Limburg en kandidate op de lijst van Trots op Bilzen (TOB, kopman Johan Sauwens). “Het gaat hier om lokale politiek. We hopen dat de mensen hun verstand laten spreken.” Patrick Bracquime (63) hoopt dat Bilzen na 16 juni niet opnieuw stil komt te staan. “Er moet snel een coalitie komen die meteen aan de slag gaat”, stelt de man die met volle goesting gaat stemmen. “Ik kijk alleen wat de politici doen, en ik laat me leiden door partijprogramma’s. Ik stel vast dat er twee kampen bestaan (Sauwens versus Steegen). Ze zaten in het verleden in dezelfde partij en hebben samengewerkt, en nu kunnen ze kennelijk niet meer door één deur.”

Rond de tafel

Vicky Jeurissen (47) vindt het verschrikkelijk dat er opnieuw moet gestemd worden. “Het nieuwe bestuur was goed bezig. Laat de ploeg verder werken”, liet ze horen. “Voor de derde keer in een half jaar moeten we gaan stemmen. Ik heb er m’n buik van vol. En nieuwe verkiezingen kosten 70.000 euro. Ons belastinggeld dat beter uitgegeven wordt om mensen die het moeilijk hebben.” Sofie Kellens (39) is vastbesloten. “Door wat er allemaal de voorbije maanden in Bilzen is gebeurd, ga ik niet anders stemmen dan oktober 2018”, bekende ze. “Oké, ik moet nu drie keer in korte tijd gaan stemmen maar het is voor de goede zaak. Alles moet gedaan worden voor een beter beleid. Het is tijd dat het geruzie stopt, alleen aan de tafel worden problemen van mensen opgelost.” Abdelnour Chennouf (38) vreest voor de kiesuitslag. “Ga ik straks wakker worden in een stad waar rechts het voor het zeggen heeft? Mensen zijn bang zijn, en dat wordt mede door de politiek bepaald. Ik roep mensen op om te gaan stemmen”, besloot hij.