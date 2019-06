Nagelbijtend wachten tot de tellers klaar zijn LXB

16 juni 2019

12u00 0 Bilzen Het examen is afgelegd, tijd om nagelbijtend de deliberatie af te wachten. Meer kunnen de lokale kopstukken in Bilzen voorlopig niet doen. Zenuwen? Die gieren momenteel door de kelen, durven we te wedden. Maar dat laat niemand echt zien, natuurlijk.

Dé vraag is natuurlijk in welke mate de kiezer trouw gebleven is aan zijn of haar stem in oktober. Inmiddels is er nog een korte, maar krachtige campagne geweest — die ook de nodige energie geëist heeft van de lokale politici. Zij die al door de wol geverfd zijn, laten niets merken van de spanning waar ze onder staan.

Behalve Wouter Raskin (N-VA) dan misschien. “Ik zou eigenlijk pas over vijf jaar kopman van mijn partij worden”, legt hij uit. “Ik ben nu dus wat buiten mijn wil om aan zet. Toch leef ik vol vertrouwen toe naar de uitslag. In oktober hebben we een tik gekregen, dus hopelijk kunnen we vandaag een kentering brengen. Met een zetel winst zouden we al tevreden zijn. Maar inderdaad: ik had het ‘nadeel’ dat ik de degens moest kruisen met uitdagers die al sinds de jaren 80 en 90 in Bilzen aan politiek doen.”

Eén van die ervaren politici is Johan Sauwens van Trots op Bilzen. Hij werd omstuwd door camera’s toen hij zijn stem ging uitbrengen. “Alsof ik een formateur ben bij nationale verkiezingen”, klonk het. “Nu, ook voor ons is dit een risico. De uitslag kan heel anders zijn dan in oktober, maar ik heb er een goed gevoel bij. Ik voel me gesteund door vele Bilzenaren, die ook achter het idee staan dat je fouten recht moet zetten. Hopelijk loopt er deze keer niets verkeerd.”

Uitdager Bruno Steegen (Beter Bilzen) hoopt dat de inwoners een statement maken. “We moeten vooruit met de stad. Ik heb stress, ja. Maar het is gezonde stress. In vergelijking met oktober heb ik zelfs een beter gevoel. Er zullen natuurlijk proteststemmen zijn, maar hopelijk blijven die beperkt. Wel opvallend: er werden 750 volmachten afgeleverd, wat bijzonder veel is.”

Annick Ponthier, kopvrouw van Vlaams Belang, geeft toe dat zij er geen al te beste nacht op heeft zitten. “De zenuwen speelden me parten”, bekent ze. “De korte, maar intense campagne krijg je niet zomaar uit je hoofd.” Al is ze wel zegezeker. “We verwachten een beter resultaat dan in oktober.”

Guy Swennen (Bilzen Bruist): “Ik ben een politicus in hart en nieren, maar aan pronostieken doe ik niet mee.”

Johan Danen (Groen) maakt zich dan weer ongerust over mogelijke winst voor Vlaams Belang. “Ik zou beschaamd zijn mocht die partij er sterk op vooruitgaan. We hebben veel huisbezoeken gedaan en uit die gesprekken hebben we geleerd dat we, als partij, de bekommernissen van de burgers delen.”