Na succesvolle eerste editie van ‘Theater op de fiets’ komt De Kimpel met theaterwandeling Emily Nees

27 augustus 2020

17u14 1 Bilzen ‘Theater op de fiets’ is nog maar net achter de rug of De Kimpel stelt de theaterwandeling al voor. Het gaat om ‘Doe niet zo sapiens’, een coronaproof theaterconcept dat eerder al te zien was in Antwerpen.

“We hebben gemerkt dat ‘Theater op de fiets’ echt in de smaak viel”, vertelt Griet Mebis (Beter Bilzen), schepen van Cultuur. “Het volledige event was uitverkocht, we hebben zelfs twee extra tijdsloten moeten voorzien. De theaterwandeling kan je zien als een soort van vervolgverhaal.”

Verschillende locaties

Net zoals bij ‘Theater op de fiets’ gaan er meerdere optredens door op verschillende plekken. Bezoekers bewegen zich al wandelend doorheen het theater. Voor de nieuwsgierigen onder ons: op het programma staan bekende namen. Het stuk wordt vertolkt door zes acteurs. Het gaat dan om Tom Van Bauwel, Robby Cleiren, Gert Jochems, Michael Pas, Hans Van Cauwenberghe en Gerrit Dragt.

Het coronaproof event vindt plaats op 26 september vanaf 19 uur. Wie tickets wil bestellen, kan dat doen vanaf 4 september op de website van cultuurcentrum De Kimpel.