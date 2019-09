Na Hasselt nu ook Burger King in Bilzen Lien Vande Kerkhof

27 september 2019

14u19 0 Bilzen Na Hasselt opent nu ook een vestiging van fastfoodketen Burger King in Bilzen. Voortaan bestel je een Whopper in het nieuwe restaurant aan de E313, aan de gekende ‘burgerrotonde’.

Franchisenemer Bobby FK. Nathoe is alvast enthousiast om van start te gaan: “We kijken ernaar uit om de Bilzenaren te ontvangen in onze vestiging. We hebben ons team verder aangevuld om onze klanten de beste service te garanderen en ze staan te popelen om de eerste klanten te ontvangen.”

Honderd frisdrankcombinaties

Het nieuwe restaurant op de ‘burgerrotonde’ telt naast 112 zitplaatsen twee Coca-Cola Freestyle-machines waarmee je meer dan honderd frisdrankcombinaties kunt samenstellen. Verder zijn er ook terrasplaatsen, is er een indoor speeltuin en beschikt het restaurant over een drive-in.

Ludieke actie

“Limburg staat bekend als de meest gastvrije provincie van België en we willen die naam graag alle eer aan doen door onze eerste klanten extra te verwennen”, zegt Bobby FK. Nathoe. “Daarom pakken we uit met een ludieke stunt om de opening extra feestelijk in te luiden. De eerste honderd klanten die verkleed komen als King krijgen een gratis Whopper.

De Bilzense Burger King opent de deuren op dinsdag 1 oktober om 10.30 uur.