N-VA zegt ‘neen’... En dus kan Sauwens enkel nog in zee met rivaal Steegen LXB

21 juni 2019

12u00 0 Bilzen “Zijn autoritaire manier van besturen staat ons niet aan.” Met die woorden heeft Wouter Raskin een streep getrokken door een mogelijke samenwerking van zijn N-VA met het Trots Op Bilzen (TOB) van Johan Sauwens. En zo lijkt een huwelijk met Beter Bilzen van Bruno Steegen de enige overgebleven optie. Al is dan de vraag wie van beiden de sjerp laat schieten.

Na de verkiezingen van vorige week zondag, waarbij TOB de grootste was met 12 zetels, had Johan Sauwens vier opties om een coalitie te vormen. Hij kon in zee gaan met N-VA en Bilzen Bruist, waardoor de meerderheid 16 van de 31 zitjes zou tellen. Eventueel kon die samenwerking nog aangevuld worden met Groen, dat 1 zetel veroverde. Een derde optie was een samengaan met Vlaams Belang, dat 4 zetels behaalde en zo de derde partij werd. Maar dat het cordon niet zou breken, was meteen duidelijk. Bleef nog over: een huwelijk met Beter Bilzen, dat met 10 zetels ook een sterk resultaat neerzette.

Die laatste optie lijkt nu de enige reële te zijn, want N-VA gaf te kennen dat er niet samengewerkt zal worden met Trots Op Bilzen. “We zien dat niet zitten”, knikt kopman Wouter Raskin. “De autoritaire manier van besturen van Sauwens staat ons niet aan. Hij bestuurt nu eenmaal met een hardere hand. Bovendien zou hij zo een coalitie aangaan met uitsluitend partijen die de verkiezingen verloren hebben. Op ons moet hij alvast niet rekenen, als klein broertje zijn we niet aan zet.” Zonder N-VA doet het er ook niet toe wat Bilzen Bruist en Groen zeggen, want met enkel die twee partijen heeft TOB geen meerderheid.

Een coalitie bestaande uit Trots Op Bilzen en Beter Bilzen zou alleszins erg sterk zijn, gezien ze samen 22 van de 31 zetels hebben. Maar de vraag is hoe diep het water tussen beide partijen is, en dan vooral tussen hun boegbeelden. Het is geen geheim dat zowel Sauwens als Steegen de sjerp willen, en de aanloop naar de verkiezingen heeft ook de nodige wrevel tussen beide veroorzaakt.

“Ik heb vertegenwoordigers van alle partijen al onder vier ogen gesproken en zit nog altijd in een verkenningsronde”, reageert Sauwens. “Wat ik niet ga doen, is gesprekken voeren op de Markt. Ik ga het overleg voorts niet hypothekeren. Ik neem hiervoor de tijd, en dat zal ook nodig zijn om tot een vergelijk te komen. Al hou ik me ook aan de feiten. N-VA zegt neen. Al heb ik dat niet van Wouter Raskin zelf gehoord. Na ons gesprek zou hij zijn achterban raadplegen, terwijl ik nu dus hoor dat hij voor een rol in de oppositie kiest.”

Bruno Steegen heeft zijn ambities intussen niet bijgesteld. “Ik ga voor de sjerp”, knikt hij. “De kans dat ik burgemeester word, is er niet kleiner op geworden. Mijn partij en ikzelf zitten in pole position. Oké, in eerste instantie heeft Sauwens ons buitenspel gezet. Hij wilde samengaan met drie partijen die de verkiezingen verloren hebben, terwijl hij ons net dat verweet toen wij een coalitie vormden met N-VA en Bilzen Bruist. Maar ik ben geen polariserend figuur. Ik wil samenwerken en mensen verbinden. Daarom ga ik ook in op het aanbod van Sauwens om te praten.”