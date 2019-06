N-VA sluit een coalitie met Sauwens uit, er

rest nog één optie: TOB en Beter Bilzen! Sauwens: “Ik blijf verder praten”

Steegen: “Kansen op sjerp stijgen”

Raskin: “Veto tegen Sauwens” LXB

21 juni 2019

12u00 0 Bilzen De N-VA van Bilzen, die bij de verkiezingen van afgelopen zondag in aantal zetels werd gehalveerd - ze ging van 6 naar 3 in de gemeenteraad - wil in geen geval met Johan Sauwens en z’n stadslijst Trots op Bilzen (TOB) een coalitie vormen. “We zien een samenwerking met Sauwens niet zitten”, liet Wouter Raskin, de nieuwe kopman van N-VA vandaag weten. “Z’n autoritaire manier van besturen staat ons niet aan, en hij wil een coalitie met enkel partijen die de verkiezingen verloren hebben.” Het afhaken van de N-VA noopt Sauwens om met Beter Bilzen van Bruno Steegen te gaan onderhandelen voor een sterke en stabiele meerderheid van 22 op 31 zetels. Zelf blijft hij kalm en laat hij (nog) niet in z’n kaarten kijken. “Ik heb alle zes partijen al onder vier ogen gesproken, ik zit nog altijd in een verkenningsronde”, werpt de oud-burgemeester van Bilzen op.

Nog één optie

Na de verkiezingen waren er vier opties waaruit Johan Sauwens kon kiezen. TOP Met Beter Bilzen. TOB kon een coalitie vormen met N-VA, Bilzen Bruist (samen 16 van de 31 zetels in de gemeenteraad) of deze partijen nemen partij Groen erbij (17 op 31). Ook het Vlaamse Belang - de tweede winnaar van de verkiezingen (de partij gaat van 2 naar 4 zetels) - was een mogelijkheid. Maar TOB, Beter Bilzen, Bilzen Bruist en Groen stellen hun veto. Ook nu de N-VA kiest voor een oppositiekuur is de kans dat het Vlaams Belang mee de stad gaat besturen klein zoniet onbestaande. Rest de meest voor de hand liggende coalitie tussen de twee grootste partijen: TOB en Beter Bilzen?

Extra tijd

Hoe diep is (nog) het water tussen de partijen en vooral hun boegbeelden? Laat de strijd om de sjerp tussen Sauwens en Steegen - ze claimen beiden het burgemeesterschap - sporen na? Of komen ze na verdere gesprekken - overigens gaat Sauwens zaterdag opnieuw aan tafel met z’n opponent - nader tot elkaar? “Ik ga niet speculeren, in onthou me van commentaar”, laat Johan Sauwens horen. “Ik ga geen gesprekken voeren op de Markt. Ik ga de verdere gesprekken niet hypothekeren. Ik neem hiervoor de tijd, en het zal ook extra tijd vergen om tot een vergelijk te komen. Ik hou me aan de feiten. De N-VA zegt neen. Zelf heb ik tijdens een gesprek onder vier ogen met Raskin geen neen van hem gehoord. Hij ging z’n achterban raadplegen, en ik hoor nu dat kiest voor de oppositie.”

Meer kans

Dat de twee grootste politieke partijen door de houding van N-VA tot elkaar veroordeeld zijn, opent deuren voor Bruno Stegen en Beter Bilzen. “Ik blijf erbij, ik ga voor de sjerp. De kans dat ik burgemeester word, is er nu niet kleiner op geworden”, verklaart hij. “Ik en de partij zitten nu in een pole position. Sauwens kan niet meer zonder ons. Ik ga op z’n aanbod om terug te gaan praten in. Ik ben geen polariserende figuur, ik ben open minded. Ik wil samenwerken en mensen verbinden. Oké, Sauwens heeft ons in eerste instantie buiten spel gezet. We hebben tot nog toe geen aanbod van hem gekregen. Hij wilde samengaan met drie partijen die de verkiezingen verloren hebben. Het staat haaks op wat hij ons (de vorige coalitie van N-VA, Beter Bilzen en Bilzen Bruist) verweet. Dat we samen gingen met twee partijen die de verkiezingen van oktober vorig jaar verloren hebben, en nu doet hij wat hij ons heeft verweten.”

Niet aan zet

De N-VA gooit nu de knuppel in het hoenderhok en bemoeilijkt de vorming van een coalitie. “We slaan het aanbod van Sauwens om mee de stad te besturen af”, bekent hij. “Hij wil in zee gaan met partijen die van de kiezer klappen gekregen hebben. TOB en Beter Bilzen zijn aan zet. Bovendien kan onze partij niet leven met z’n autoritaire bestuursstijl. Hij bestuurt met een hardere hand. We schenken klare wijn. Op ons moet hij niet rekenen. Als klein broertje zijn we niet aan zet.”