Monnik Giel spreekt met Bilzerse schoolkinderen over het boeddhisme: “Oh, wat een mooie jongen!” Dirk Selis

16 januari 2020

16u43 3 Bilzen Monnik Giel Foubert uit Sint-Laureins trok donderdag naar Freinetschool Rippetip in het Limburgse Bilzen om te vertellen over zijn geloof, het boeddhisme. De jonge monnik vertrok zes jaar geleden naar een klooster in India. Hij was toen vijftien en zijn beslissing leidde tot veel ophef en juridische procedures. Vandaag is hij 21 jaar en deelt hij zijn ervaringen van in het monnikenklooster.

“Oh wat een mooie jongen!” was de eerste reactie van de leerlingen van het zesde jaar. “Wij dachten dat monniken oude mannetjes waren. Maar monnik Giel is een mooie jongen”, reageren de al wat oudere meisjes van het zesde jaar na een eerste kennismaking met monnik Giel Foubert. Het bezoek van monnik Giel gebeurt op vraag van de school zelf. Vrije basisschool Rippetip biedt Freinetonderwijs aan en werkt ervaringsgericht en projectmatig. Deze en volgende week staan in het teken van de verschillende wereldgodsdiensten. “De leerlingen bezoeken onder meer een moskee om te spreken met de imam en nemen erna deel aan een theeceremonie”, vertelt juf Karlijn Loix. "Ze krijgen yoga van een Hindoe, gaan langs in de kerk van Beverst om met de deken te spreken en gaan in gesprek met een Joodse Rabbijn. Monnik Giel maakt het rijtje compleet met zijn inleiding tot het boeddhisme. We waren blij dat we hem konden strikken.”

LEGO-trein

“Toen ik zo oud was als jullie vroeg ik aan de Sint een speelgoedtrein van LEGO”, vertelt monnik Giel aan de leerlingen van het eerste jaar. “En inderdaad, ik kreeg een LEGO-trein. Het jaar erop vroeg ik een stationnetje, en opnieuw kreeg ik wat ik vroeg. Maar toen vroeg ik mij af, is het dat wat ik wil?” De leerlingen die aan zijn lippen hingen hoorden het even in Keulen donderen. “Maar het stemt hen tot nadenken”, legt juf Karlijn uit.

Voetballen uit den boze

In het laatste jaar ging de monnik wat dieper. “Als jullie een favoriete trui bezitten, dan dragen jullie die zo vaak als jullie kunnen. Dan wassen jullie die ook regelmatig, met wasverzachter zelfs. Jullie dragen zorg voor die trui. Nu, jullie gedachten zijn altijd bij je, daar moet je ook zorg voor dragen.” Bij wijlen werd het wat moeilijk voor de twaalfjarigen, maar gelukkig brak het vragenkwartiertje aan. Zo leerde de jongens dat voetballen uit den boze was, en slechts een paar keer per jaar mocht plaatsvinden, tijdens een picknick dan nog. Kwestie van sereen te blijven. Meisjes die misschien monnik wilde worden omwille van die mooie, kleurrijke pij, haakten vrijwel meteen af toen bleek dat ook zij zich diende kaal te scheren. Maar al bij al was het een leerrijke ervaring voor de Bilzense leerlingen. En na schooltijd keerde monnik Giel terug naar zijn familie in Oost-Vlaanderen, om daarna terug naar zijn klooster in India te keren. In alle sereniteit.