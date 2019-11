Minister Somers over brandstichting asielcentrum: “Dit is politieke terreur” Open Vld’er kondigt ‘verbindingsofficier’ aan om gemeentebesturen te informeren Lien Vande Kerkhof HAA

13 november 2019

12u09

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, VTM NIEUWS 2 Bilzen Naar aanleiding van de brandstichting in het toekomstig asielcentrum in Grote-Spouwen (Bilzen) heeft Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) vandaag een werkbezoek gebracht aan het voltallige gemeentebestuur van Bilzen. Somers bestempelde de criminele daden van zondag als “politieke terreur”, maar beklemtoonde ook de enorme golf van solidariteit van mensen, die hun steentje willen bijdragen. De minister maakte bekend dat er een verbindingsofficier komt voor een optimale informatiedoorstroming naar het lokale bestuur en de lokale bevolking in Bilzen.

Die verbindingsofficier zal vanuit Vlaanderen worden bekostigd. Het is de bedoeling dat de persoon in kwestie voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een jaar, aan de slag gaat in Bilzen omwille van de specifieke aard van het probleem rond het asielcentrum.

Daarnaast wil de minister binnen het agentschap van migratie en inburgering een expertise-cel oprichten. “We willen op middellange termijn een expertise-cel oprichten, die meteen op het terrein het stadsbestuur gaat bijstaan om zo accuraat mogelijk informatie door te spelen”, zegt Somers. “Daarvoor moet er worden samengewerkt met het kabinet van minister Maggie De Block, met Fedasil en het Rode Kruis.”



Minister Somers veroordeelde de brandstichting in het toekomstig asielcentrum scherp. “Er is geen enkel excuus voor criminele daden en voor het gebruik van geweld. We zitten hier vandaag schouder aan schouder om het signaal te geven ‘wij aanvaarden dit niet’.”

“Politieke terreur”

De brandstichting van zondag noemt de minister “politieke terreur”. “Dat is dat je geweld gebruikt om je politieke doelstellingen na te streven”, zegt hij aan VTM NIEUWS. “Dat is exact wat er gebeurt wanneer er brand wordt gesticht en wanneer er dan ook nog eens mensen daarvoor juichen. In realiteit of op sociale media. Dan stel ik mij de vraag: wat is de volgende stap die we gaan meemaken? Gaan we dan eens brand stichten in een asielcentrum waar mensen zitten, waar al kinderen in zitten?”

Om dat te voorkomen, gaat Somers nu dus een team samenstellen. Met onder andere een juridisch en logistiek expert. Zij moeten gemeentebesturen bijstaan, van zodra die te horen krijgen dat er een asielcentrum komt. Minister Somers: “Dat zijn mensen die elders ervaring opgedaan hebben, om zo’n centrum op te bouwen. Om de communicatie aan te gaan. Zodat vanaf dag één alle kennis, alle expertise op het terrein bij de burgemeester, bij het schepencollege aanwezig is.”

Gebrek aan informatie

Burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen) reageert tevreden, want een grote ergernis was net het gebrek aan informatie. “Het Bilzense stadsbestuur is blij met de steun die we krijgen vanuit Vlaanderen. Er was frustratie omdat we weinig informatie hadden, ook bij het stadsbestuur. Dankzij de steun zal er naar de mensen geluisterd worden, want die hebben het recht gehoord te worden. Er moet een dialoog worden aangegaan. We nemen heel duidelijk afstand van haat en geweld, maar er is ten aanzien van de burgers ook een groot engagement,” aldus Sauwens.

Enorme golf van solidariteit

Ook minister Somers beklemtoonde de enorme golf van solidariteit van mensen, die hun steentje willen bijdragen. “Deze humane reactie is ook heel hartverwarmend. In het begin heerst er veel verwarring en angst, maar met het geplande expertisecentrum willen we voor de lokale bevolking van de gemeente, waar een asielcentrum komt, infoavonden organiseren zodat er een duidelijke en vlotte communicatie komt.”

“Als de overheid, het Rode Kruis, Fedasil en de gemeente goed communiceren, had hier in Bilzen veel verholpen kunnen worden”, voegde schepen van inburgering Johan Steegen (Beter Bilzen) nog toe. “Tachtig procent van de mensen is tegen iets wat onbekend is. Daarnaast zit men elkaar op te naaien. Jammer genoeg komen deze maatregelen er nu na het spijtige voorval, dat we hoegenaamd niet tolereren.”

LEES OOK. “Dat iedereen die wél een asielcentrum naast z’n deur wil, z’n hand maar opsteekt, hé”

LEES OOK. Onze reporter op bezoek in Bilzen: “Staat er bij De Block in Merchtem een asielcentrum? Nee. Awel, dan zijn we uitgepraat”

LEES OOK. “Niets doen en aan de kant staan: daar word ik ambetant van”