Minister Bourgeois geeft 800.000

euro voor herstel kasteel Edelhof LXB

24 mei 2019

12u00 0 Bilzen Vlaams minister-president en minister van onroerend erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) kent een premie van iets meer dan 800.000 euro toe aan het stadsbestuur van Bilzen. De toelage is bestemd voor het kasteel Edelhof in Munsterbilzen dat hoogdringend moet gerestaureerd worden. Eerst moeten aan het beschermd monument, dat aan het park Edelhof - een geklasseerd dorpsgezicht - ligt instandhoudingswerken uitgevoerd worden. Het kasteel is zowel aan de buitenkant als binnen in het gebouw vervallen.

Waardevol

De werken zijn nodig om de veiligheid en de stabiliteit van het kasteel te verzekeren. Het kasteel dat in 1996 beschermd werd, heeft een belangrijke architecturale waarde, het aanpalend park bezit een historische en esthetische waarde. In het park ligt een vijver, speeltuin, brug. Er staan waardevolle bomen in het park. Meerdere adellijke families verbleven in het kasteel. Later werd het een hotel met restaurant. Momenteel is het eigendom van de stad. Het kasteel is momenteel helemaal ingepakt om herstelwerken uit te voeren. De drie verenigingen die nog gehuisvest waren in het kasteel zijn verhuisd naar een andere locatie in de stad. Het gaat om fotoclub Candid, de kinderopvang Domino en de Heemkring Landrada van Musnterbilzen.