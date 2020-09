Milan Menten pakt strijdlust in eerste rit van de BinckBank Tour: “Opdracht was in beeld te komen en dat is gelukt” Koen Wellens

29 september 2020

19u00 0 Bilzen Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) was niet de enige Limburger die na de openingsrit van de BinckBank Tour op het podium mocht. Ook Milan Menten (Sport Vlaanderen-Baloise) kreeg de handen op elkaar. De renner uit Rosmeer pakte de trui van de strijdlust. “Ik maakte een heel goede keuze door voor de tussenspurten te gaan. Op die manier pakte ik niet alleen een trui, ik bleef ook weg van de valpartij”, reageert Menten.

“De sportieve leiding van Sport Vlaanderen-Baloise geeft ons altijd één opdracht voor de twee rittenkoersen die in Vlaanderen passeren: in beeld komen. In een ontsnapping, meedoen voor een trui of voor ritwinst. Ik heb die opdracht goed in mijn oren geknoopt”, lacht de Zuid-Limburger die in twee tussensprints zestien punten sprokkelde. “Bij de eerste sprint waren er nog twee vluchters waardoor er nog maar zes punten te verdienen waren. In de slotfase ben ik voluit voor de tien punten kunnen gaan. Ja, daarmee heb ik mijn kansen in de massasprint opgegeven. Achteraf bekeken was dat niet zo erg. Als ik niet gespurt had voor de strijdlust, zat ik sowieso vooraan in de laatste vijf kilometer en was ik waarschijnlijk slachtoffer geworden van de valpartij. Ik heb zelf even voet aan de grond moeten zetten. Het wegdek was er heel glad.”

Verdedigen

Menten is alvast van plan zijn witte leiderstrui te verdedigen. “Woensdag is er een tijdrit en daarin wordt er niet gespurt. Ik heb sowieso al een nieuwe afspraak met het podium. Op donderdag zit de trui nog om mijn schouders en kan ik hem echt verdedigen. Ja, dat is wel de bedoeling.” Donderdag staat er tussen Philipinne en Aalter opnieuw een vlakke etappe op het programma. Voer voor vluchters die wegblijven of opnieuw een massaspurt. “Het is mijn derde deelname aan deze rittenwedstrijd. Het is altijd een zenuwachtige bedoening want de snelle mannen weten dat de twee laatste ritten heel zwaar zijn. Dinsdag was er een ontsnapping met twee renners en dan is koers vrij makkelijk te controleren. Je weet wel dat de slotfase dan nog heel hectisch wordt. Noteer maar dat ik niet alleen donderdag attent zal koersen, ik wil de trui tot en met zaterdag verdedigen.”